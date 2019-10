Cristina Marcos de la Rosa, corte de honor infantil 2020: «Me gusta celebrar San Juan en el casal» Cristina Marcos de la Rosa. Pertenece a la comisión Mayor-Moraira-Nazaret SORIANO / GUADALAJARA Miércoles, 2 octubre 2019, 01:45

¿Esperabas estar en la corte?

No, cuando sonó mi nombre no me lo creía porque pensaba que no iba a salir.

¿Qué no te pierdes en el casal?

Me gusta celebrar San Juan y aunque sea algo típico, la proclamación.

¿Qué cualidades dirías que tienes?

Soy muy fallera, me gusta esta fiesta pero, además, soy alegre y dispuesta a animar.

¿Alguna afición?

Voy a clases de piano, a natación, a tenis y a clase de inglés. También me gusta mucho leer.

¿Y qué libro recomendarías?

Todos los de 'La diversión de Martina', voy ya por el sexto y son geniales.

Toca el piano y le gusta hacer deporte: ocupa su tiempo libre con clases de natación y tenis. Además, es aficionada a la lectura

¿Qué esperas de este año?

Sobre todo tengo ganas de vivir la exaltación, la Crida y la primera mascletà.

¿Qué les dirías a los falleros?

Les diría que les voy a representar con mis compañeras lo mejor que pueda, que lo pasen muy bien en estas fallas y disfruten mucho.