Consuelo Llobell, corte de honor 2020: «Todos los años salgo en la cabalgata del ninot y ayudo en los decorados»

Consuelo Llobell es de las jóvenes que baja al casal durante todo el año. Le encanta participar en la cabalgata del ninot con su comisión.

-¿Cómo colaboras en tu falla?

-He estado en la delegación de infantiles porque me encantan los niños. Nos gusta hacerles fiestas de noche en el casal.

«Es una pena que los médicos se tengan que ir al extranjero. Yo quiero ser dermatóloga y quedarme en Valencia»

-¿Tenías claro desde un principio que querías estudiar Medicina?

-Me interesaba la rama sanitaria y dudaba entre Odontología, Medicina, pero me decidí por esta última por vocación. Quiero especializarme en dermatología.

-Dime una de las actividades que caracteriza a tu falla.

-Albacete-Marvá es muy cabalgatera. Desde pequeños nos han insistido en que es importante asistir. Todos los años salgo y ayudo en los decorados. De hecho, es un acto que se pierde poca gente porque salimos casi 290. Nunca falto.

-El primo de tu padre es Sento Llobell, que ha plantado en la plaza del Ayuntamiento. ¿Eres seguidora de las fallas municipales?

-Todos los años me gusta informarme y verla porque es la falla que nos representa a todos los valencianos. De la falla del año pasado me pareció muy original que la gente pudiera participar haciendo grafitis.

-Dime algún artista fallero al que admires y veas su trabajo.

-Me gusta ver los proyectos de nuestra artista, Fer Marzo, y también me gusta mucho Pere Baenas.

-¿Cómo ves que muchos estudiantes de Medicina, tras acabar la formación, se tengan que buscar trabajo en el extranjero?

-Es una pena porque el problema de España es que el examen Mir y la carrera son duras y después de seis años estudiar catorce horas al día para la especialidad es complicado. Hay gente que, por ejemplo, piensa irse a Alemania porque no hay examen para elegir la especialidad y reciben un sueldo mejor.

-¿Te gustaría irte fuera?

-No me iría ni de España ni de Valencia y, por tanto, la nota exige más. Me gustaría ser dermatóloga en Valencia y si no pudiera, haré otra especialidad, pero no me quiero ir de mi ciudad.

-¿Qué consejo te ha dado Laura Carballeda, corte de 2019 y componente de tu falla?

-Me ha dicho que disfrute de la experiencia porque es mágica e inolvidable y que hay momentos de levantarse pronto, pero vale la pena.

-Dime tus aficiones.

-Mi mayor afición es leer. Soy la típica persona que me engancho a un libro y no hay quien me pare. Y me encanta ver series. Mi preferida es 'Anatomía de Grey', relacionado con la Medicina. Y de deporte, me gusta el tenis, la equitación y sobre todo, esquiar.

-Por qué parte de la ciudad te gusta perderse.

-Por Ruzafa, porque es el barrio de mis abuelos.

-¿Qué hay que mejorar de la sanidad pública?

-Muchas cosas, pero sobre todo las listas de espera y destinar más dinero a la investigación de enfermedades raras y también para la lucha contra el cáncer.

-¿Quieres ser la fallera mayor de Valencia? ¿Y cuál admiras?

-Sí quiero ser la fallera mayor. Y me ha gustado mucho cómo han representado a Valencia, por ejemplo, Marina Civera y Raquel Alario.

-¿En qué pieza de indumentaria te fijas más?

-En las manteletas. Me gustan cuadradas, no redondas, y con mucho bordado.