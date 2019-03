El festival 'Remember Fallas' reúne a los mejores dj de los años 90 y 2000 Imagen de archivo de una fiesta remember en Paterna. / DAMIAN TORRES La cita, el sábado 9 de marzo a las 17 horas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, contará con las actuaciones de Arturo Roger (ACTV), Coqui Selection (The Face), Edu Veneno (Espiral), Javi Boss (Central) y Javi & Rafa Gemelos (Puzzle), entre otros EFE Valencia Martes, 5 marzo 2019, 11:53

La Ciudad de las Artes acogerá el sábado 9 de marzo, a partir de las 17:00 horas, el festival 'Remember Fallas' promovido por Fotur y Sonido de Valencia, un certamen que, en el inicio de las fiestas, espera reunir a unos cuatro mil amantes de la música de baile de los años 90 y 2000, que seré servida por los mejores pinchadiscos de esas décadas.

Según han informado fuentes de la organización, el festival busca rememorar «los años dorados de las discotecas valencianas más emblemáticas» y contará con las actuaciones de Alberto Añón (Woody), Arturo Roger (ACTV), Caco Monsell (Distrito 10), Coqui Selection (The Face), Edu Veneno (Espiral), Javi Boss (Central), Javi & Rafa Gemelos (Puzzle), Miguel Serna e Ismael Lora (Rockola), Miguel Monforte (Zona Acción), Kike Jaén (NOD), Raúl Platero (MDT), Vicente Ferrer (Bananas) y Víctor Pérez (The Face / Topic).

Cartel del festival Remember Fallas. / LP

Fotur y Sonido de Valencia pretenden que el evento sirva «para demostrar que Valencia está llena de grandes talentos. Los asistentes podrán comprobarlo estas Fallas en un emplazamiento tan emblemático como Ciudad de las Artes», según ha explicado el presidente de FOTUR, Víctor Pérez.

Los organizadores han resaltado tanto «el alto número de entradas vendidas como el retorno en hostelería y la restauración valenciana, ya que, en su opinión, el 'Rememeber de Fallas' está »ayudando a mejorar y ampliar la variedad y calidad de la oferta turística fallera«.