Claudia Rodríguez, corte de honor 2020: «Me encantaría ser una fallera mayor viajera para dar a conocer la fiesta»

Claudia es una apasionada de las Fallas, de hecho las ha representado también en la Casa Regional de Valencia en Zaragoza. Le encanta leer y aprender idiomas.

-Tienes raíces valencianas, pero también en Caracas y Aragón. ¿Cómo es eso?

-Por parte materna, mi bisabuela era valenciana pero se fue a vivir a Venezuela. Mi abuelo es aragonés porque mi bisabuelo también era de rama aragonesa. Mi abuelo fue a Caracas a trabajar de músico y conoció a mi abuela y allí nacieron mi madre y hermanos.

«Hablo perfectamente el inglés, he estudiado varios años de chino y estoy empezando con el francés»

-¿Has representado a Valencia en Zaragoza?

-Sí, para la Casa Regional de Valencia en Zaragoza. Mis abuelos cuando fueron a vivir a Zaragoza lo primero que hicieron fue apuntarse a la Casa Regional. Mi abuelo le enseñó fotos a la presidenta de cuando fui fallera mayor infantil y cuando cumplí 18 años me preguntaron si quería representarles y dije que sí. Pude estar en los actos del Avión Fallero y conocí a Carmen Sancho y su corte. Participé en la Ofrenda del 75 aniversario de la Junta Central Fallera. Para mi fue como un regalo que me ha dado la vida.

-Dame una pincelada de tu experiencia laboral.

-He estado en varios trabajos porque en la Universidad tenías prácticas obligatorias. He trabajado en una firma de supermercado, de cara al público; en empresas de importación y exportación como contable y administradora; también he hecho de comercial.

-¿Qué destacarías de tu falla?

-Mi comisión es una familia. Es como mi segunda casa. Carmen Monzonís, que es de mi falla, me ha dicho que disfrute cada día.

-¿Qué aficiones de ocio y deporte tienes?

-De ocio me gusta mucho ir al cine, pasear por Valencia, y me encanta leer libros históricos. Me gustan de temáticas de la guerra civil y las guerras mundiales. Y estoy empezando a introducirme en la novela negra. Y de deporte, practico tenis.

-Los artistas han llegado a acuerdos para bajar los volúmenes de las fallas. ¿Cómo lo ves?

-Ellos tienen que ver si es una acción eficaz. Es una medida a corto plazo, pero tenemos que seguir trabajando a largo plazo y hacer un estudio.

-¿Cómo promocionarías las Fallas?

-Me encantaría ser una fallera mayor de Valencia viajera para dar a conocer la fiesta en todo el mundo.

-¿Cuántos idiomas conoces?

-Valenciano lo entiendo y lo puedo hablar, aunque mi familia no es valenciano parlante, inglés perfectamente y he estudiado varios años de chino. Y ahora he empezado con el francés. Me gusta dirigirme a la gente en su idioma por respeto y no sólo en inglés.

-¿Cuál ha sido tu último viaje?

-A Australia. Una amiga se fue allí a estudiar y en Navidades hicimos un viaje en caravana. Vimos canguros, koalas y wombats.

-¿Cómo se mueve por la ciudad?

-Andando. Vivo cerca de Marina Civera, por el Palau, y es fácil ir al centro. A veces cojo taxi.

-¿Qué le ha parecido el proceso de preselección?

-Se me ha hecho corto. Hemos decidido que un día quedaremos las 73 candidatas para conocernos más.

-¿Quieres ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades tienes?

-Sí quiero ser fallera mayor. Soy una persona cercana. Tengo mucha ilusión por la fiesta y quiero intentar llevar a Valencia a lo más alto.