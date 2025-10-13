Carmen Prades: «Voy a llevar a Convento a lo más alto como fallera mayor»
La nueva máxima representante asegura que el número 13 le ha dado suerte en todo este proceso
Valencia
Lunes, 13 de octubre 2025, 22:01
La nueva fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, está pletórica en su casal de la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal. «Es un año redondo porque ... hemos conseguido el Ninot Indultat, el primer premio de la falla grande y el infantil y ahora voy a llevar a Convento a lo más alto como fallera mayor», ha destacado poco después de recibir la llamada de la alcaldesa.
Carmen asegura que el número 13 ha sido el que le ha guiado en todo este proceso. «Me ha dado suerte. Llevaba ese número en la preselección, salí en la posición 13 en el Roig Arena y la llamada ha sido el 13 de octubre», destaca.
La joven dice que además también quiere dar las gracias al mundo fallero y a la Mare de Déu. «La fui a ver ayer y le prometí que mañana, en algún momento, iré a visitarla otra vez», ha señalado.
También ha pedido a los valencianos «que conozcan a sus compañeras de la Corte, son todas muy válidas y me van a acompañar durante el reinado», expresa. De hecho, ha explicado que el discurso que mañana dará en la proclamación lo han preparado entre las 13, independientemente de la fallera mayor que saliera porque ya son un equipo.
