TARDE DE FIDELIDAD

Había ganas de primavera. El de ayer fue uno de esos días que llamamos bueno, con termómetros cercanos a los treinta. Pero en la plaza de toros de la capital del Turia, ya se sabe, la brisa de marzo rara vez se ausenta. Ayer también sopló en una tarde que mostró el perfil más fiel de la afición valenciana, si bien los políticos dieron razón a la cultura popular cuando cita al Guadiana y ayer no aparecieron por la plaza. El sábado acudieron en buen número a la calle Xàtiva, peropara la novena de abono cambiaron de tercio. No se les vio en los toros. Sí repitió el presidente de la Diputación, Toni Gaspar. El resto, debió apostar por otra cita. ¿Tal vez la ofrenda?

La tarde arrancó con camisa y suéter anudado al hombro -por si acaso- entre los caballeros. ¡Qué calor hacía en la calle! Las señoras algo más veraniegas que días antes, pero sin confianza ciega, con abrigo bajo el brazo. No pocos jóvenes vestían manga corta a la llegada. Pronto los precavidos ganaron razón y el por si acaso vino bien. No fue necesario esperar al segundo toro para recurrir a las chaquetas entre una afición que no llenó la plaza, pero que contó con los incondicionales de la feria valenciana. Se dejaron ver destacados empresarios de la ciudad y algunos llegados de otras regiones de España. La cocina y el fútbol también habían reservado presencia. Volvieron a la barrera el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y su pareja, Esther Pastor. El veterano de la plaza Manolo Bertolín, a quien no se le vio el sábado, reapareció. Y de fuera de Valencia llegó Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles.

El mundo del toro sentó entre el público a Santiago López, antiguo matador que mientras seguía la corrida se llevó una alegría al enterarse de que su nieta había conseguido el oro en el campeonato europeo junior de taekwondo, un triunfo para felicitar al deporte valenciano. El torero Román-también de la tierra- fue otro de los taurinos que siguió la faena de la terna que ayer vistió de luces. Le acompañaba Toñete, hijo del hotelero Antonio Catalán. Los dos matadores tienen cita en el albero de la calle Xàtiva. El primero hoy y el valenciano mañana. Javier Aresti, presidente de la Comisión Organizadora de la Semana Grande de Bilbao, también es habitual en la feria y ayer lo demostró con su presencia. Le acompañaban Emilio Ybarra y José María Echevarría, marques de Villagodio.

En la calle Xàtiva no sólo se vieron las luces de los diestros. También brillaron las estrellas de la cocina de Mario Sandoval, chef del restaurante Coque de Madrid, que cuenta con dos estrellas Michelín y el Premio Nacional de Gastronomía 2013, entre otros galardones conseguidos al calor de los fogones, que ayer cambió por el calor de la feria fallera.

La presencia de los empresarios valencianos es, sin duda, de las más fieles. Pero el mundo del fútbol no se queda atrás. Pocas citas con los toros carecen de presencia de futbolistas. Ayer se confirmó. No perdió la ocasión de acercarse a la plaza Borja Mayoral, jugador del Levante UD.

La nómina de habituales la completaron el humorista Paco Arévalo, que siguió la corrida tocado con sombrero, el jurista Vicente Garrido acompañado de la maqruesa de Vega de Anzo, Pilar Vega, que el viernes ya estuvo en la plaza en compañía de Lili, la esposa del ganadero Samuel Flores. La feria sigue. ¿A quién veremos en la plaza?