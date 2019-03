Políticos hasta la bandera Isabel Bonig, Manolo Mata y Santiago Abascal coinciden en la fiesta de la calle Xátiva POR LAURA GARCÉS Domingo, 17 marzo 2019, 02:12

Más calor fallero. Valencia, en plena ebullición. Y la plaza de toros, abrazada a la fiesta y a su feria, también caldeada en la tarde que no pocos políticos escogieron para ir a los toros. El viernes acudieron pocos, pero ayer, como ya se barruntaba, se estrenó el fin de semana con incremento de presencias políticas de distintos signos, en unas Fallas próximas -en el tiempo- a cita electoral. Pero dio para mucho más. No sólo rostros políticos vistieron el perfil social de la tarde. Repitieron algunos empresarios, mientras otros aparecieron por primera vez. No faltaron artistas, deportistas y algunas caras conocidas caras de otros ámbitos de la sociedad valenciana.

El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, que el viernes no asistió a la corrida, abrió la representación política. También acudieron José María Ángel, director general de la Agencia de Seguridad de la Generalitat Valenciana; la secretaria de Estado de Seguridad Ana Botella -que lució pañuelo fallero- y el Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio. Todos del partido socialista, como también el diputado en las Corts Manolo Mata, incondicional de la feria que ya el viernes se dejó ver en la calle Xàtiva.

Mata, protegido con bufanda del habitual fresquito en tarde de toros fallera, siguió la corrida junto a su adversaria en los bancos de les Corts Isabel Bonig, diputada y presidenta del PP en la Comunitat Valenciana. Nadie diría lo de la adversidad a la vista de la animada conversación que Mata y Bonig mantuvieron mientras seguían la faena de los toreros. Santiago Abascal, líder de Vox, también se dejó ver. Guardará buena colección de fotos de quienes se le acercaron para inmortalizar el momento. Acudió acompañado del torero Morante de la Puebla.

La presencia de empresarios contó ayer con el estreno en la feria del presidente de Mercadona, Juan Roig, un habitual de la feria. Repitió Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Como el viernes, acudió con su pareja, Esther Pastor, quien lució bonita chaqueta de tono beige rematada con pasamanería de primaveral color naranja.

Fútbol y toros se dieron la mano. En la plaza estuvo Unai Émery, exentrenador del Valencia CF que clasificó al equipo en varias ocasiones para la Champions, dejó el césped para situarse cerca de la arena. El hoy entrenador del Arsenal, equipo que podría ser rival del Valencia en la Europa League, no se quiso perder la tarde torera. Tampoco faltó Agustín Morera, expresidente de club valencianista.

Volvieron a la plaza los humoristas Paco Arévalo y Fernando Esteso. También se pudo ver al torero valenciano Vicente Barrera, al director de Cáritas Diocesana, Nacho Grande; al doctor Mariano de Prado, prestigioso traumatólogo de futbolistas de excelencia FIFA y de toreros, y al doctor Masegosa, cirujano de la plaza de toros de Albacete.

Fallas en su punto álgido, la plaza de toros con variada representación de la sociedad entre la afición taurina. Seguro que no se ha visto todo. Quedan días de feria. ¿Aparecerán más políticos? ¿Se dejará caer algún artista? ¿Volverá a asomarse la nobleza como ya lo hizo el viernes? Se impone volver a la plaza para confirmarlo, quedan toreros por ver y rostros por descubrir en una feria con muchas fidelidades.