Carla Sahuquillo, corte de honor infantil 2020: «Lo mejor será vivir la mascletà en el balcón» Carla Sahuquillo. / Irene Marsilla Pertenece a la comisión Cervantes Pare Jofre MAR GUADALAJARA Viernes, 11 octubre 2019, 00:16

¿Cómo has asimilado que eres de la corte?

No me lo creía y ahora aún no me lo creo la verdad, es increíble lo que ha pasado las últimas semanas.

¿Tienes aficiones o qué haces en tu tiempo libre?

Me gusta pintar, cantar y bailar y también ver los dibujos.

Una película que recomiendas.

Mascotas 2 es muy chula.

¿Cuál es tu asignatura favorita en el colegio?

Creo que plástica porque me gusta mucho dibujar y pintar.

¿Qué destacas de la fiesta de las Fallas?

La mascletà sobre todo es lo que más gusta y ahora la voy a vivir desde el balcón. Tengo muchas ganas.

¿Qué esperas de este año?

Pasármelo bien con todas las de la corte y saber estar en todos los actos.

¿Crees que puedes ser la próxima representante infantil?

Me gustaría, pero es algo muy difícil y todas somos válidas para lograrlo.