Falla Borrull Socors infantil. Artista: La comissió. Lema: #ab100s #pre100s #inNO100s. Explicación: Va por las mujeres, por todas. Por las que eran, por las que son y por las que serán. Por las que sufren cada día, las que viven con miedo, las que han muerto, las que han matado. Por las que luchan el 8 de marzo y las que lo hacen todos los días. Hemos apostado por el Iceberg en la expresión gráfica del proyecto para hablar de todo lo que no se ve pero existe. Este año utilizaremos puertas.

Falla Castielfabib mayor. Artista: Miguel Arraiz. Lema: D'on no hi ha, no es pot traure. Explicación: Una pequeña plataforma que cambia por la noche y de día... ¡Ven a la fiesta de La Petro!