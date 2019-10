Andrea Grau, corte de honor 2020: «Es vital que los turistas conozcan el arte de la falla, no sólo la juerga»

Andrea es una fallera muy comprometida. Pertenece a la directiva de su comisión y le gusta vivir las Fallas por el día.

-¿Cuál es tu formación?

-Estudié Derecho, hice el máster y estoy opositando para trabajar en la Administración de Justicia. Además, trabajo en el Palacio de Congresos de Valencia.

-¿Qué cargo tienes en tu falla?

-Actualmente soy vicepresidenta cuarta y me encargo del área de relaciones públicas y protocolo. Me gusta estar en la organización. Hace tres años estaba de secretaria.

-María José Herrero fue fallera mayor de Valencia y pertenece a tu falla. ¿Tú quieres serlo?

-Me encantaría. Y me ha aconsejado que me deje conocer y que demuestre lo que amo esta fiesta.

-¿Qué cambiarías del proceso de selección de la corte?

-No cambiaría nada. Veo bien el número de chicas que llegan a la Fonteta en relación al número de fallas que somos en Valencia. La semana de antes de la Fonteta, que teníamos muchos actos, yo quería más pruebas. Estaba emocionada.

«Me encanta viajar. Este verano, tras participar en la Batalla de Flores de julio, me fui a Vietnam y a Camboya»

-¿Cuál fue la prueba que más te gustó del proceso?

-Me quedaría con la más emocionante que fue subir las escaleras del Ayuntamiento. Fue un regalo que nos dejaran hacer esa prueba.

-¿Cómo ves la medida de rebajar el volumen de las fallas para mejorar la situación de los artistas?

-Los artistas están luchando por su trabajo y están llegando a acuerdos con las comisiones. Y hace falta potenciar la Ciudad Fallera, para que los turistas vean cómo trabajan.

-¿Cómo viviste el incidente de la verbena en la que hirieron a los músicos con perdigones?

-Nos pusimos a ver de dónde venían los disparos y llamamos a la policía. Fue un susto muy grande. Nunca habíamos tenido problemas. Hacemos una llamada a la comprensión porque estábamos haciendo una actividad con permiso.

-Hicistéis una falla de 50 aniversario solidaria con Manolo García, ¿cómo lo viviste?

-Era por una buena causa, la lucha contra el cáncer, y la plantamos al tombe. Fue algo especial.

-¿Qué otro artista te gustaría que plantara en Palleter?

-Algarra. Me gusta su estilo.

-¿Tu pareja es fallera?

-Se apuntó el año en que fui fallera mayor y ha cogido el gusanillo.

-¿Qué aficiones tienes?

-Me gusta estar con mis amigos, con mi pareja y salir a cenar. También viajo mucho. El último fue a Vietnam y Camboya. Les pedí esperar a que pasara la Batalla de Flores para poder irnos.

-¿Cómo arreglarías la falta de entendimiento para formar gobierno en España?

-Igual que en una falla se toman decisiones, también es importante que se pongan de acuerdo. Es el futuro de España.

-¿Qué falleras mayores te han marcado?

-Me ha marcado mucho Raquel Alario, es muy elegante y se le ve el amor por la fiesta y la indumentaria. Y Marina Civera ha demostrado lo que adora esta fiesta.

-Dime tu último libro.

-'El día que se perdió la cordura', de Javier Castillo.

-¿Qué le falta por potenciar a las Fallas?

-Tenemos que conseguir que vengan más turistas a descubrirlas. Es importante que conozcan la tradición, el arte de la falla y el trabajo impresionante de los artistas, no sólo la juerga.