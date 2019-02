Fertilizante Life in Brief, empleado para parques y jardines. / LP Las plantas de biogás de la Comunitat podrían producir 38.000 toneladas de abono al año EXTRAS. Jueves, 28 febrero 2019, 01:45

Las cinco plantas de biogás instaladas en la Comunitat Valenciana podrían generar 38 mil toneladas de toneladas anuales de fertilizantes orgánicos mediante el tratamiento propuesto en el proyecto Life in Brief, coordinado por el Instituto Tecnológico Aidimme, en el que se plantea un nuevo modelo integrado de gestión de bio-residuos y lodos de depuración para su transformación en energía renovable y fertilizantes de alto valor añadido. Si contabilizamos las 300 plantas de biogás ubicadas en España el volumen podría alcanzar una producción media de 2,7 millones de toneladas anuales de estos abonos ecológicos.

Las plantas de biogás introducen en sus instalaciones bio-residuos que se descomponen de manera anaerobia generando biogás para producir electricidad. El residuo resultante de dicha digestión se denomina digestato y su destino habitual es el uso agrícola, cuya gestión resulta costosa para este sector.

Esta iniciativa europea, en la que participan las empresas Ludan Renewable Energy, Compo Experts, Forners y Aema, ha desarrollado un proceso de transformación de dicho digestato que permite obtener fertilizantes de alto valor añadido para uso agrícola y urbano, cerrando así el ciclo de la economía circular dentro de la hoja de ruta para una Europa eficiente en el uso de recursos.

Menos contaminación

Los residuos orgánicos y lodos generados por las industrias se transforman en las plantas de biogás en energía renovable y un producto con alto potencial fertilizante como es el digestato. No obstante, el vertido directo de este material puede suponer un riesgo medioambiental, suponiendo además un alto sobrecoste para las plantas de biogás que deben cumplir una legislación que prevé sanciones por exceso de nitratos, metales pesados o patógenos.

El proyecto europeo Life in Brief ha desarrollado un proceso de transformación físico-química de estos residuos para disminuir el impacto ambiental y convertirlos en productos fertilizantes de carácter ecológico. Estos productos han sido validados tanto en cultivos agrícolas como en césped de zonas urbanas y de ocio locales, con atractivos resultados en todos los casos. El uso de estos productos además reduciría el consumo de los productos minerales convencionales de origen no renovable.

Más energía

Esta iniciativa ha conseguido establecer criterios de selección de las entradas de residuos para optimizar la producción fertilizantes y del biogás, cuya producción energética se ha visto optimizada en la planta de La Vall d'Uixó, donde el proyecto ha tenido lugar.

Financiado por la Unión Europea (UE), Life in Brief propone un nuevo modelo de negocio para estas instalaciones que minimiza el consumo de los fertilizantes de origen fósiles, favorece la reducción de la huella de carbono, y aporta tecnología en procesos para la integración y fortalecimiento de la economía circular. El programa Life de la UE da cobertura a las iniciativas que proyecten un cambio significativo en la gestión de procesos que posibiliten eliminar o minimizar el impacto contaminante e incrementar la protección sobre el medio natural en todos los ambitos, desde la agricultura a la industria y los espacios urbanos, el medioambiente, sus ecosistemas y las especies que allí habitan.