Bioparc celebra el éxito de la conferencia anual de la EAZA

El pasado sábado se dio por concluida la Conferencia Anual de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) con la tradicional entrega de bandera de los máximos responsables de Bioparc Valencia a sus homólogos del Zoo de Leipzig (Alemania). Durante la pasada semana, se congregaron en el Palacio de Congresos de la capital valenciana casi 900 conservacionistas que debatieron sobre el futuro de la biodiversidad del planeta. Unos intensos días de trabajo que se han calificado como un éxito por la organización, gracias a la realización de más de 100 talleres monotemáticos, ponencias, reuniones, sesiones plenarias y una visita al parque valenciano.

Las tres sesiones plenarias se centraron en tres grandes ejes. El primero de ellos, 'Campañas de Conservación', supone un llamamiento a la situación de urgencia en lo relativo a la salud de nuestro planeta y la pérdida de biodiversidad irrecuperable. En el segundo, 'Conservación 'ex situ'', se trató la función de las instituciones miembros en concienciar sobre conservación. Además de seguir trabajando incansablemente por la preservación de especies en cautividad como reserva o banco genético y colaborando en la conservación 'in situ' de esas mismas especies. No se puede olvidar que más de 140 millones de personas visitan cada año las instituciones miembros de la EAZA. Y, finalmente el tercero de los bloques bautizado como 'Construir colaboraciones para proteger la naturaleza', se trató la forma en que podemos acelerar ese cambio de mirada que logre el compromiso de todos y cada uno de nosotros en esa conservación y que expresó el presidente de Rain Forest, José Maldonado: «Creo que la impresión que produce esa belleza es la que completa y da sentido a nuestro trabajo. Yo propongo una estrategia basada en la intuición que añada a la educación, el bienestar animal y la conservación, el arte. Porque el propósito del arte es fijar la realidad valorándola».