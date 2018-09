Entre los bastidores de Bioparc

Uno de los cuidadores de Bioparc Valencia trabaja con la pata de un elefante. / PABLO CHACÓN La exposición 'Descubre una nueva perspectiva' del valenciano Pablo Chachón muestra a través de 63 imágenes lo que no se ve del parque zoológico RAFA HONRUBIA. Jueves, 27 septiembre 2018, 01:08

Lo dice todo el mundo que va. La inmersión es total. Los baobabs gigantes sobre los elefantes, las cabezas de las jirafas sobresaliendo entre los montículos de la sabana, las bóvedas arbóreas del bosque ecuatorial o la Cueva de Kitum, escondida entre los humedales. Bioparc Valencia es un animal mimético, conoce el arte de esconderse y hacerse pasar por un trozo de África. Pero para que este espectáculo sea posible, los 150 trabajadores del parque se mueven entre bastidores y puertas camufladas. Ahí dentro, en la sala de máquinas, la obra representada se hace posible y ahí dentro se ha metido el fotógrafo Pablo Chacón para enseñar al público una nueva perspectiva del parque.

La exposición 'Descubre una nueva perspectiva' muestra a través de 63 fotografías «lo que no se ve» de Bioparc Valencia. El objetivo es acercar al público el trabajo del equipo humano que se encarga del cuidado especializado de cada uno de los animales y promover la conservación de la rica biodiversidad del medio ambiente y la necesidad de vivir en armonía con nuestro planeta, apuntan desde el centro, que este año conmemora su décimo aniversario en la capital del Turia y lo hace con una muestra ubicada en tres localizaciones diferentes: el restaurante Samburu y las zonas de gorilas y cocodrilos.

Durante cuatro meses, como un espía que se esconde de lo ya escondido, Pablo Chacón ha capturado escenas inolvidables: las variadas dietas de las distintas especies de animales, los controles de peso, el momento del darle el biberón a las crías, la estrecha relación entre animales y criadores, el entrenamiento veterinario con refuerzo positivo, el mantenimiento de los distintos hábitats del parque, e incluso se ha vestido de neopreno para sumergirse en la piscina del hipopótamo durante la limpieza de este espacio.

El fotógrafo ha plasmado también la dificultad que supone mantener los hábitats de los animales en condiciones óptimas, la limpieza de los recintos, el agua como uno de los elementos fundamentales en todo el parque que requiere complicados sistemas técnicos de filtrado y la intervención manual de especialistas.

Cuidadores con vocación

Cada departamento, cada profesional es un eslabón necesario para garantizar la experiencia total del visitante. Eso es lo que se ve en las imágenes. Y es uno de los datos sobre los que pone el acento el fotógrafo valenciano. «Me sorprendió lo involucrada que está la gente, están muy comprometidos con lo que hacen. El trabajo de los cuidadores es muy duro, sacrificado y físico. Creo que es necesario sacar a la luz a gente tan entregada», señala.

Los cuidadores pasan mucho tiempo con los animales, son sus padres adoptivos. Y están especializados. Algunos solo trabajan con felinos, otros con primates, otros con reptiles. Cada especie tiene una sensibilidad especial y los vínculos con los cuidadores varían. Para desempeñar esta profesión es imprescindible sentir afecto por los animales y requiere mucha vocación. «En algunos casos existe una simbiosis especial. Se conocen y hablan, saben interpretar la comunicación no verbal del animal, y recíprocamente el animal les entiende. Especialmente con primates y elefantes. Es muy bonito», añade.

Pablo Chacón posee una mirada analítica heredada de su formación científica. Así que los detalles no le pasan desapercibidos, son esenciales para entender su forma de fotografiar, siempre directa, sin rimbombancias. Al grano y con la curiosidad por delante. «Este proyecto va acorde a mi forma de plantearme mi vida fotográfica documental, que es meterme en lugares que me interesan y me inquietan, desconocidos para mí y para el público en general. Siempre hay una motivación chula para abordarlos. En Bioparc he tenido la oportunidad de conocer la parte oculta de un lugar emblemático de Valencia», explica. Y con uno de los temas que le apasiona: la naturaleza.

Su disco duro lleva grabada una vivencia por encima de todas las demás. La visita a la sala de los gorilas. «A más de 20 metros ya sabían que estaba llegando yo, los chicos me decían: saben que vienes y por eso chillan. Pasé la primera puerta y en ese momento el gorila se abalanzó sobre su puerta, aunque había una barrera entre los dos estaba muy cerca. Era un macho joven con las hormonas en plena efervescencia y no quería a alguien extraño en su mundo. Los cuidadores me sacaron para no poner nervioso al animal. Me temblaron las piernas durante un buen rato», recuerda.

Plásticos en el mar

La relación de Chacón con la naturaleza se percibe, sobre todo, en sus últimos trabajos fotográficos, desde los reportajes de actualidad hasta los trabajos de mayor recorrido. Durante los últimos meses está trabajando en los objetos de plástico que acaban en el océano. Se puso en contacto con la Unidad de Zoología Marina del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Marina de la Universitat de València y les pidió que le cedieran los plásticos que encontraban en los estómagos de tortugas y cetáceos durante las necropsias de los animales varados. «He cogido ese plástico y lo he fotografiado con un fondo neutro para así tratarlo como un objeto fetiche», explica. De esta forma, puede hablar de la muerte, uno de sus temas recurrentes, y de los efectos nocivos de la contaminación y la sobreexplotación del planeta. «Quiero que la gente piense que detrás de cada objeto de plástico hay un animal muerto», apunta el fotógrafo, quien todavía no sabe ni el título ni qué forma tendrá ese proyecto.