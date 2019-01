Recuperar el pelo con seguridad, eficacia y naturalidad

Desventajas de tratarse en países de turismo sanitario 'low cost'

En los últimos años, son muchas las personas que deciden someterse a trasplantes capilares en países que se desmarcan del coste que este proceso tiene en España. Sin embargo, conviene tener en cuenta las siguientes desventajas.La inexistencia de valoración previa puede determinar numerosos riesgos, entre ellos, los derivados por no diagnosticar enfermedades previas del cabello que lleven a la realización de tratamientos no indicados.La falta de seguimiento de los pacientes, que dé respuesta a complicaciones como infecciones, cicatrización anormal, procesos reactivos, etcétera.Riesgo de salud por falta de monitorización efectiva de los pacientes.Sobreexplotación de la zona donante que produzca cicatrices permanentes en esa zona, la ausencia de una valoración previa puede llevar a extraer más unidades foliculares de las que la zona donante es capaz de soportar con las consiguientes cicatrices permanentes resultantes. Centros no sometidos a control sanitario por la normativa de la Unión Europea (norma UNE-CEN/CLC/TR 14060:2014 y RD 1591/2009). Esta situación puede acarrear situaciones muy negativas para el paciente si los centros no siguen los últimos avances en seguridad sanitaria. Actualmente existen unas normas europeas que aseguran r una trazabilidad completa del material quirúrgico esterilizado para evitar los graves problemas de posibles infecciones (hepatitis, VIH, etcétera).