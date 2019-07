Instituto Dermocapilar, mejor en Valencia que en Turquía

La prueba genética, denominada Tricho Test, analiza 13 genes distintos relacionados con la alopecia y los activos antialopécicos implicados. / LP En la clínica de la doctora Angélica Bouret, el primer paso es un análisis con una prueba genética definitiva para combatir la alopecia EXTRAS Valencia Miércoles, 24 julio 2019, 00:05

Si eres de los calvos a los que no les gusta estarlo, te has planteado operarte en Turquía porque allí es mucho más barato, pero ni te gustan las operaciones, ni mucho menos hacértelas a más de 3.000 kilómetros -nada más y nada menos- en una de las 200 clínicas del país turco, te interesa seguir leyendo. Lo primero que tienes que saber es que, aunque te vendan un pack estupendo de tres o cuatro días, solo la operación mediante la técnica FUE -extracción de unidades foliculares, en sus siglas en inglés- tiene una duración de entre siete y ocho horas la intervención, pero todo el proceso hasta asegurar que vuelve a crecer el pelo dura entre doce y 15 meses. Si durante todo ese tiempo el paciente no vuelve a Turquía, ¿entonces...?

Además, previo al diagnóstico para saber si el paciente es operable o no, se le realiza un examen mediante cuatro fotografías. ¿De verdad que mediante cuatro fotos se puede conocer el tipo de alopecia que padece una persona, sin ninguna prueba física?

En la ciudad de Valencia, en el Instituto Dermocapilar, en el número 90 de la calle San Vicente, la doctora Angélica Bouret, dermatóloga tricóloga, experta en trasplante Capilar FUE, No-Shaving FUE y técnicas FUSS, lo primero que hará será un importante análisis con una prueba genética definitiva para combatir la alopecia. Esta prueba genética, denominada Tricho Test, se realiza con una muestra de saliva y analiza 13 genes distintos relacionados con la alopecia y todos los activos antialopécicos que se ven implicados, obteniendo sus resultados en únicamente cuatro o cinco semanas. Esta prueba asegura el éxito del trasplante capilar, y de los posteriores tratamientos, para obtener resultados de éxito.

El centro está especializado en dermatología y medicina estética

Además, el Instituto Dermocapilar está en el centro de Valencia, no a tres mil kilómetros de casa. En él, la doctora Bouret, especialista dermatóloga tricóloga, hará el seguimiento semana tras semana, mes tras mes, hasta asegurarse en persona a los doce meses que el trasplante ha sido un éxito.

El paciente puede preguntarse cuestiones como cuánto más le va a costar, sobre todo si da credibilidad a las historias sobre las subvenciones turcas para las clínicas. «Ven a conocernos, olvídate de los trasplantes turcos y en Valencia a escasos metros de tu casa, en la calle San Vicente Mártir, número 90, y solo por 2.850 euros, tu trasplante capilar en Valencia, precio cerrado asegurado por la doctora dermatóloga tricóloga Bouret en el Instituto Dermocapilar», destacan desde la clínica.

Aniversario

Instituto Dermocapilar está especializado en dermatología, medicina estética y capilar. La unidad capilar con un equipo médico de más de diez años de experiencia, ha atendido durante este primer año a muchos hombres y mujeres que han visitado el Instituto Dermocapilar para solicitar diagnóstico -con su novedoso test genético definitivo- y tratamiento de alopecia. A todos ellos se les ha dado solución con un trasplante capilar o con tratamientos capilares, como la bioestimulación capilar, la mesoterapia capilar, así como sesiones de fortalecimiento con factor de crecimiento y láser capilar, también muy recomendables después de los trasplantes capilares.

La unidad de dermatología, se caracteriza por utilizar la última tecnología para el diagnóstico de las diferentes patologías de la piel como pueden ser: melanoma, nevos displásicos, carcinoma basocelular entre otros. Dentro de esta unidad, también se desarrolla la dermatología pediátrica y venereología.

Asimismo, la doctora Angélica Bouret es la encargada de las diferentes técnicas de relleno y tratamientos 'antiaging' específicos, así como con los últimos tratamientos para la pérdida de peso, como la hidrolipoclasia, que mejoran en una única sesión el aspecto corporal de los pacientes

Después de casi un año con las puertas abiertas, el Instituto Dermocapilar agradece la confianza y recomendación de sus pacientes, y seguimos con la motivación e ilusión de seguir trabajando cada día mejor para darles a todos la mejor versión de sí mismos.