En busca de un sueño reparador y saludable

Más del 60% de pacientes con narcolepsia está sin diagnosticar

La narcolepsia es una enfermedad neurológica que está catalogada dentro de los trastornos del sueño y cuyos principales síntomas son una excesiva somnolencia diurna, cataplejía, parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas y/o disrupción del sueño nocturno. La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que actualmente están diagnosticados unos 25.000 casos de narcolepsia en España, aunque solo se trataría de entre un 20% y un 40% de los casos totales, ya que más del 60% de pacientes con narcolepsia están aún sin diagnosticar en nuestro país.

Y es que, no solo es una enfermedad que está infradiagnosticada, sobre todo en casos leves, en formas que no presentan los síntomas característicos -solo un 10-15% de pacientes presentan todos los síntomas característicos de esta enfermedad- o cuando está asociada a otros trastornos del sueño más evidentes -hasta un 60% de los pacientes con narcolepsia tiene asociado un segundo trastorno del sueño-, sino que además el retraso en el diagnóstico de la narcolepsia puede llegar a los diez años, a pesar de que puede ser una enfermedad muy invalidante en pacientes no tratados por un especialista.

«La narcolepsia es una enfermedad crónica que se desarrolla paulatinamente. Esta situación, junto con el retraso que se suele producir en el diagnóstico hace que la gran mayoría de los pacientes sean adultos cuando reciben el diagnostico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un 40-50% de casos los primeros síntomas de la enfermedad ocurren en la adolescencia y generalmente la excesiva somnolencia diurna suele ser el primer síntoma en aparecer», señala el doctor Carles Gaig, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la SEN. «En todo caso, en los últimos años, se ha conseguido mejorar sustancialmente los tiempos de diagnóstico, principalmente gracias a que se ha descubierto que la causa de esta enfermedad es la pérdida de las neuronas hipotalámicas que sintetizan hipocretina, aunque la razón de esta pérdida de neuronas sea aún desconocida», destaca el experto.