Vuelve la iniciativa escolar de almuerzo saludable 'Dis-Fruta'

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Compartir

El pasado miércoles, 15 de octubre, se desarrolló una nueva edición de la iniciativa 'Dis-Fruta', a través de la que se invitó a todo el alumnado del Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes de Godella a disfrutar de un almuerzo saludable a base de fruta. La actividad se volvió a realizar gracias al trabajo conjunto de la AFA (Asociación de Familias) del centro, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Godella y el propio centro educativo que han colaborado en la puesta en marcha de la iniciativa y en la dinamización de la actividad entre el alumnado y sus familias.

Tal y como destacan desde el Ayuntamiento de Godella, el objetivo principal, un año más, fue fomentar el consumo de fruta de temporada e impulsar el comercio local. El concejal de Comercio, Juan Manuel Álamo, reconoció la labor de las familias y destacar la importancia de la actividad por «promover hábitos de vida saludables y apoyar al comercio de proximidad de nuestro municipio».