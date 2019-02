Un total de 215 originales optan a la 27 edición del Premio Azorín

Presentación del premio de este año que se fallará el 7 de marzo. / LP César Sánchez destaca que el galardón se estructura como «un homenaje a nuestra cultura» y a uno de los escritores más ilustres REDACCIÓN Alicante Domingo, 24 febrero 2019, 23:47

Un total de 215 obras se han presentado este año al Premio Azorín de Novela que se fallará el próximo jueves 7 de marzo en el ADDA. El presidente del Gobierno Provincial, César Sánchez, y el director del Área de Relaciones Externas del Grupo Planeta, Carlos Creuheras, han dado a conocer todos los detalles de la vigesimosexta edición de este galardón que auspicia la Diputación de Alicante, en colaboración con la editorial. En el acto ha estado también presente el diputado de Cultura y Educación, César Augusto Asencio, y el director artístico del Auditorio, Josep Vicent.

La gran cita literaria del año en la provincia contará con elementos musicales y narrativos que precederán al momento en el que se dé a conocer la obra ganadora de 2019. Este año han concurrido 58 originales más que el anterior (con 157 ejemplares) hecho que, según ha indicado César Sánchez, «demuestra el prestigio de un premio que traspasa nuestras fronteras y que se ha convertido desde hace años en todo un referente en el panorama literario nacional e internacional».

La Sala Sinfónica del ADDA, con capacidad para 1.200 personas, acogerá de nuevo la gala de concesión, en esta ocasión con el lema 'La prosa que marca época'. El acto incluirá un recital a cargo del actor Mario Zorrilla, quien leerá un fragmento de 'Castilla' de Azorín, acompañado por una violonchelista. Además, la agrupación ADDA Simfònica, dirigida por Josep Vicent, tendrá una participación estelar en el evento con la interpretación de cuatro movimientos correspondientes a las famosas piezas 'Obertura de Guillermo Tell' de Rossini, 'Adagio for strings' de Barber, 'Sinfonía n5. Op 67. IV. Allegro' de Beethoven y 'Sinfonía n4. Op. 36. IV. Finale. Allegro con fuoco' de Tchaikovsky. De las obras que concurren este año y que optarán a los 45.000 euros del premio 173 proceden de España, veinticuatro de ellas alicantinas. De América del Sur han llegado 17 copias, mientras que las de América del Norte alcanzan las nueve. Dos ejemplares tienen su origen en Europa y 14 no concretan su procedencia.

Sánchez ha destacado que «año tras año la gala de entrega de este premio se estructura como un homenaje a nuestra cultura, a nuestra literatura y a la figura de uno de nuestros escritores más ilustres. La relación con Editorial Planeta, con la que hemos rebasado los 25 años de colaboración, nos ha permitido prestigiar un galardón en cuyo palmarés destacan grandes nombres de la literatura nacional y americana».

A partir del próximo 25 de febrero y hasta el 5 de marzo se podrán recoger las invitaciones para la gala, abierta al público y cuya duración está prevista en algo más de una hora, hasta agotar las localidades. El jurado de la presente edición está compuesto por el diputado de Cultura y Educación, César Augusto Asencio, que ejerce de presidente del mismo, así como los escritores Juan Eslava Galán, Nativel Preciado, Reyes Calderón y Rafael Poveda, además del catedrático en Literatura y crítico literario, Jaime Mas, y la directora de Editorial Planeta, Belén López Celada. La directora del área de Cultura de la Diputación, María José Argudo, actuará como secretaria sin voto.

Tras el éxito obtenido el año pa sado gracias a la etiqueta de Twitter relativa al premio, la ceremonia podrá seguirse también este año a través de dicha red social utilizando la etiqueta #azorin2019.