'Tanqueu al eixir', alzará el telón del certamen de teatro amateur

'Tanqueu al exir', del grupo de teatro de Altea Pla y Revés, será la obra encargada de inaugurar el XIII Certamen de Teatro Amateur Vila de Canet. La cita, una de las más antiguas de las que se celebran en la Comunitat Valenciana en valenciano, empezará el próximo 26 de octubre y se prolongará hasta el 15 de noviembre.

Las representaciones tendrán lugar en el Auditorio de Canet d'en Berenguer, los domingos a las 18.30 horas, y el precio de la entrada será de tres euros, aunque habrá un abono de 15 euros para las seis sesiones. El certamen está organizado por el grupo El Molinet de Canet, y todo el dinero recaudado se destinarán a Junts Amb Tu Canet, una ONG que lucha por la inclusión de la infancia y la juventud con diversidad funcional.

«Para nosotros», explica el alcalde de Canet, Pere Antoni, «el Certamen de Teatro Amateur es una de las citas más estimadas de nuestro calendario cultural. Además, estamos muy orgullosos de contar con los que conocemos cariñosamente como los actores desconocidos más famosos de la Comunitat, porque el nivel de las obras es siempre muy elevado, tanto a nivel actoral como de puesta en escena o de texto. Que este año se hayan presentado cerca de 30 compañías da cuenta de la importancia que el Vila de Canet tiene ya a nivel autonómico».

Desde Altea llega Plan y Revés, la primera de las compañías al subir al escenario. Dirigida por Morgan Blasco, presenta 'Tanque al eixir', una comedia «casi absurda» protagonizada por «cuatro machos de buena ley» que buscan una casa donde vivir.

La siguiente obra, el 2 de noviembre, será 'Tribut a La Vida de Brian', a cargo de la Escuela de Teatro de Sueca y dirigida por Aitana Munera y Emili Chaqués. Cerca de 20 actores subirán al escenario en esta versión de la famosa película de los británicos Monty Python, adaptada por L'Últim Toc Teatre.

El 9 de noviembre será el turno de Lluna Plena, que interpretará 'Una carretera sense arbres', de Clàudia Serra. En ella, Isabel y Gerardo van a visitar su hija Clara una mañana calurosa de septiembre. De repente, el coche se para en medio de la nada, en un camino rodeado de arrozales que esperan la siente. Mientras esperan la grúa, saldrán a la luz cosas que habrían preferido mantener ocultas.

El 16 de noviembre, desde Xàtiva, llega la compañía Teatre de la Lluna, dirigida por Carlos Soler. Su propuesta se titula 'La funció per fer' y es una versión de Miguel del Arco y Aitor Tejada, basada en 'Seis personajes en busca de autor', de Luigi Pirandello.

Los encargados de cerrar el Vila de Canet serán Ambfiteatre, de Gandia. ¿Qué pasaría si una enfermedad inoportuna sorprendiera un actor inseguro que está a punto de subir a escena, en compañía de una actriz metódica? Esta es la pregunta que plantea el director Jaime Puyol en 'Desencaixats', y a la cual tendrán que dar respondida los actores Joana Estruch, Adri Sanz y Sergi Bono. Será el 23 de noviembre.

Cada uno de los grupos seleccionados recibirá 800 euros. Además, el jurado otorgará varios galardones, entre los cuales destaca el premio Vila de Canet a la mejor obra, dotado con 300 euros y un trofeo. También se reconocerán las mejores interpretaciones masculinas y femeninas -tanto principales como de reparto-, la mejor dirección, la mejor escenografía y el mejor vestuario. El público asistente votará para conceder el Premio del Público. La ceremonia de entrega de premios será el 29 de noviembre, y ese día la compañía canetera El Molinet presentará su última producción, 'Impro News', en la cual cuatro 'influencers' harán su particular entrega de premios.