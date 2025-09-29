Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Teatro Auditorio Municipal de Aldaia. LP

El TAMA iniciará el 19 de octubre su temporada con el Festival Colors

ALDAIA

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04

El TAMA (Teatro Auditorio Municipal de Aldaia) inicia una nueva temporada con el habitual Festival Colors, que ofrecerá cuatro espectáculos teatrales de forma gratuita. El evento se celebrará el 19 de octubre en el Cinturón Verde y alrededores. En el parc del Cinturó Verd, la compañía Edu Manazas representará 'Fuera de Stock'. Se trata de una narración en clave de circo «a través de los malabares, la acrobacia, un mástil y muchos sueños». Posteriormente en la fachada este del TAMA, dará comienzo 'Cabaret de Circo', de Spinish Circo. En él, una presentadora improvisada dinamizará el cabaret con su charlatenería mientras da paso al escenario a artistas con números de circo, malabares, acrobacias, verticales, aéreos y fuego. 'Woof', de Pere Hosta, representará los pensamientos humanos que les damos a los perros a través de la mirada de un payaso. Y para finalizar: 'Alone', de Mai Clown. Una representación de los diferentes estados anímicos por los que pasa una persona cuando está sola. Del placer a la desesperación que se alteran a partir de multitud de bromas, problemas, historias pasadas y desafíos a los que se enfrentará esta payasa utilizando lenguajes como la danza, malabares, magia y telas aéreas.

'Sábados de ocio en familia' es un proyecto del Ayuntamiento de Aldaia dirigido a las familias que tengan menores de cero a doce años. Está enfocado a fomentar el ocio con la realización de tres sesiones para cada grupo de edad -cero-dos años, tres-cinco años, seis-ocho años, y nueve-doce años-, una por mes, entre septiembre y diciembre. En cada sesión se crearán espacios donde las familias podrán participar de manera activa, expresarse libremente, disfrutar y reforzar sus lazos. Un espacio óptimo para mejorar la convivencia, el bienestar familiar, la comunicación y la cohesión de toda la unidad. Los talleres y actividades están diseñados teniendo en cuenta las características físicas y psicoevolutivas que caracterizan a cada franja de edad, desde la infancia hasta la adolescencia. Las sesiones se celebrarán los días 27 de septiembre, 18 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre. Las inscripciones ya están abiertas.

