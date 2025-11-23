Talleres gratuitos de primeros auxilios en los centros educativos

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56 Compartir

El pasado lunes 17 de noviembre, dieron comienzo en el CEIP San Blas los talleres educativos de primeros auxilios dirigidos a alumnado de entre cuatro y siete años, una iniciativa impulsada por la enfermera Susana Castillo March, creadora del cuento 'Som Superherois, el conte que salva vides', y desarrollada en colaboración con la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Albal, dirigida por Julián García Polit. La actividad se llevará a cabo de forma gratuita durante las próximas dos semanas en los distintos centros educativos del municipio.

El proyecto tiene como objetivo acercar a los más pequeños conocimientos básicos de actuación ante emergencias, fomentando la prevención, la responsabilidad y la capacidad de reacción. Durante los talleres, el alumnado aprenderá nociones iniciales sobre reanimación cardiopulmonar (RCP), la maniobra de Heimlich y el protocolo de actuación adecuado en caso de presenciar una situación de riesgo.

Castillo, profesional sanitaria e impulsora del programa, subraya la importancia de introducir la educación en primeros auxilios desde edades tempranas, ya que «una actuación rápida y segura puede marcar la diferencia y salvar una vida». Con esta iniciativa, se pretende normalizar la formación preventiva en el ámbito escolar y promover valores como la solidaridad y el cuidado entre iguales.

De manera paralela, también se están impartiendo en los distintos centros educativos municipales talleres específicos de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador (DEA) dirigidos al alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria, con el fin de ofrecer formación adicional adaptada a su nivel de madurez y capacidad de intervención.

Desde la concejalía de Educación, Julián García Polit, médico de profesión, destaca que «la intención municipal es mantener esta formación cada curso escolar y ampliarla progresivamente a todos los niveles educativos, con el objetivo de que el alumnado llegue a secundaria con conocimientos avanzados en primeros auxilios y convertir Albal en un municipio cardioprotegido y referente en prevención sanitaria».

Asimismo, las familias que lo deseen podrán adquirir el cuento 'Som Superherois' por 12,50 euros, una aportación destinada íntegramente a apoyar la investigación contra la muerte súbita cardíaca.

La acogida inicial ha sido muy positiva por parte de la comunidad educativa, y se espera que el proyecto crezca en futuras ediciones, reforzando la salud, la seguridad y la formación vital del alumnado.