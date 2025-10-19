Superar el reto de 21 km nadando por una buena causa

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Compartir

El próximo 25 de octubre a partir de las 8 horas, el nadador Jose Luis García, del club Xufarunners Alboraya, intentará superar el reto de nadar 21 kilómetros, la distancia de una media maratón, justo el día anterior a la Media Maratón de València. El reto solidario tendrá lugar en la piscina municipal Suma Patacona, y recaudará fondos para la Asociación de la Comunitat Valenciana de Esclerósis Múltiple (ACVEM). El alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, y la concejala de Deportes, Zeudy Estal, le visitaron la pasada semana durante sus entrenamientos en la piscina municipal.

Una jornada en la que cualquiera puede participar y colaborar con esta causa de diferentes formas. Por ejemplo, uniéndose al reto durante unos metros junto al nadador, realizando un donativo por cada 30 minutos que se quiera nadar en esta iniciativa solidaria. Para ello es necesario inscribirse en el teléfono 670 434 502.

José Luis no estará solo en este reto, durante la mañana del 25 de octubre también contará con la asistencia de su equipo, que le ha acompañado durante toda la etapa de preparación y entrenamiento. Está compuesto por Elisa García Roque, socorrista; Isamar García Fernández, enfermera; Merche Sánchez Ibáñez, nutricionista; Silvia Fumanal Seuanes, que realizará el control de tiempos; y Toni Escudero Sánchez, supervisor de entrenamientos. Además, muchos nadadores, desde principiantes hasta competidores de élite de categoría mundial, le acompañarán nadando ese día.

Además, ACVEM venderá manualidades realizadas por personas de la asociación, y también se podrá hacer donativos directos el mismo día, o por bizum en el 07627. Las alumnas del Grado Superior de Estética Integral y Bienestar del IES La Vereda también colaborarán durante la mañana realizando masajes a cambio de un donativo para ACVEM.