Se supervisarán semanalmente los trabajos de mantenimiento. LP

Un sistema más eficaz para las necesidades de mantenimiento de los colegios públicos

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27

Vuelta de tuerca al funcionamiento de comunicación de necesidades de mantenimiento en los tres colegios públicos de Alboraya. El concejal de Educación, Ismael Rubio, y el presidente de Egusa, Manuel Andreu, que atesora las competencias de mantenimiento de los colegios, han mantenido una reunión con la dirección del CEIP Cervantes, CEIP Ausiàs March y CEIP La Patacona.

El objetivo ha sido explicar y establecer el nuevo sistema de comunicación, que busca centralizar las incidencias en un canal único. Es una apuesta por la mejora en la eficacia y eficiencia para garantizar el buen estado de los centros, para que ninguna necesidad se retrase.

Además, la empresa municipal Egusa habilitará una suerte de inspector para los colegios para supervisar semanalmente los trabajos de mantenimiento y así conseguir que nada quede en el tintero. Además, servirá también para recibir 'feedback' del propio centro educativo.

El Ayuntamiento y Egusa se han reunido con la dirección del CEIP Cervantes, Ausiàs March y La Patacona

«Nuestra apuesta por la educación pública siempre ha sido fuerte: además de las inversiones, y lucha, del Pla Edificant, la proyección del nuevo IES La Patacona y varios añadidos necesarios, hemos detectado posibles mejoras para que ningún centro sienta que se queda atrás, por lo que queremos tener claramente nuestros colegios al día entre nuestro esfuerzo y trabajo y la colaboración de directores y directoras», explica el alcalde, Miguel Chavarría.

Mientras tanto, se suceden los trabajos de mantenimiento en los tres centros, que se han estado llevando a cabo durante el mes de agosto.

Ya en plena recta final de vuelta al colegio, se están ultimando todos los detalles.

