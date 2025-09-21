La Semana del Mayor vuelve a su cita del 29 de septiembre al 4 de octubre

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45 Compartir

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Godella ha organizado un año más la Semana del Mayor, una programación repleta de actividades dirigidas a los vecinos más veteranos del pueblo. Durante esa semana, los vecinos y vecinas de Godella podrán disfrutar de actividades muy diversas como paseos, charlas, conciertos, proyecciones o eventos culturales.

La programación arrancará el próximo lunes 29 de septiembre con la inauguración y presentación de la semana a cargo de Carmen Valero, concejala de Bienestar Social. El Teatro Capitolio acogerá a partir de las 19 horas este importante acto en el que se proyectará el documental 'La Edad Dorada' y se podrá disfrutar de la actuación del Cor Jove Plèiades. Además, tendrá lugar el merecido homenaje a las personas mayores de Godella y a las parejas que celebran sus bodas de oro.

El martes 30 de septiembre se celebrará el reparto de camisetas y paseo por la huerta a partir de las 9:30 horas desde el matadero municipal. Al finalizar, habrá almuerzo. Un día después, el miércoles 1 de octubre, tendrá lugar la charla 'Plan Mayor Seguridad', a cargo de la Policía Nacional de la Comisaria de Burjassot a las 10.30 horas en el salón de actos de Villa Teresita. Ese mismo día, el Teatro Capitolio acogerá a las 18.30 horas el concierto de los Claveles Rojos y de los alumnos del Conservatorio de Música. Al finalizar, se ofrecerá un cóctel para los asistentes. El jueves 2 de octubre se realizará una visita guiada y cata de vermuts con maridaje en las Bodegas Urbanas Fernández Pons. La visita tendrá lugar en dos turnos, de 11 a 12 horas y de 12.30 a 13.30 horas. Para asistir, será necesario inscribirse previamente en Villa Teresita. A las 18.30 horas podréis asistir en el salón de actos de Villa Teresita a la charla de la Asociación Contra el Cáncer de Godella 'Investigación en cáncer: reto supervivencia 70%', a cargo de la Dra. Andrea Moreno, investigadora postdoctoral del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

La Semana del Mayor continuará el viernes 3 con actividades en el Parc dels Mestres Senabre en los Jardines de Villa Teresita. Por la mañana se jugarán las finales de los campeonatos de jubilados y a las 18.30 horas la jornada continuará con bingo y merienda de horchata con 'fartons'. La clausura serán las Calderas el sábado 4, a las 14 horas en el Parque de Villa Teresita.