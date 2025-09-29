Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detalle del cartel de la Semana del Mayor. LP

La Semana del Mayor vuelve con una agenda repleta de actividades lúdicas

GODELLA

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04

La concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Godella ha organizado un año más la Semana del Mayor, una programación repleta de actividades dirigidas a los vecinos más veteranos del pueblo. Durante esta semana, los vecinos y vecinas de Godella podrán disfrutar de actividades muy diversas como paseos, charlas, conciertos, proyecciones o eventos culturales.

La programación arranca hoy con la inauguración y presentación de la semana a cargo de Carmen Valero, concejala de Bienestar Social. El Teatro Capitolio acogerá a partir de las 19 horas este importante acto en el que se proyectará el documental 'La Edad Dorada' y se podrá disfrutar de la actuación del Cor Jove Plèiades. Además, tendrá lugar el merecido homenaje a las personas mayores de Godella y a las parejas que celebran sus bodas de oro. El evento concluirá con un vino de honor.

Mañana martes se celebrará el reparto de camisetas y paseo por la huerta a partir de las 9.30 horas desde el matadero municipal. Al finalizar, habrá almuerzo. Un día después, el miércoles 1 de octubre, tendrá lugar la charla 'Plan Mayor Seguridad', a cargo de la Policía Nacional de la Comisaria de Burjassot a las 10.30 horas en el salón de actos de Villa Teresita. Ese mismo día, el Teatro Capitolio acogerá a las 18.30 horas el concierto de los Claveles Rojos y de los alumnos del Conservatorio de Música. Al finalizar, se ofrecerá un cóctel para los asistentes. El jueves 2 de octubre se realizará una visita guiada y cata de vermuts con maridaje en las Bodegas Urbanas Fernández Pons. La visita tendrá lugar en dos turnos, de 11 a 12 horas y de 12.30 a 13.30 horas. A las 18.30 horas se podá asistir en el salón de actos de Villa Teresita a la charla de la Asociación Contra el Cáncer de Godella 'Investigación en cáncer: reto supervivencia 70%', a cargo de la doctora Andrea Moreno, investigadora posdoctoral del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón.

La Semana del Mayor continuará el viernes 3 de octubre con diferentes actividades en el Parc dels Mestres Senabre en los Jardines de Villa Teresita. Por la mañana se jugarán las finales de los campeonatos de jubilados y a las 18.30 horas la jornada continuará con bingo y merienda de horchata con 'fartons'. Por último, el acto de clausura serán las Calderas el sábado 4, a las 14 horas en el Parque de Villa Teresita.

