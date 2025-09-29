Un rocódromo, un 'pumptrack' y un parque de calistenia amplían La Pedrera

Extras. EL PUIG DE SANTA MARÍA Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04 Compartir

El Polideportivo Municipal de La Pedrera cuenta ya con tres nuevas instalaciones deportivas abiertas al público: un rocódromo al aire libre, un circuito 'pumptrack' y un parque de calistenia. Estas infraestructuras se suman a la renovación de la pista de atletismo y consolidan el recinto como un espacio de referencia para el deporte familiar y las nuevas disciplinas urbanas.

El proyecto ha supuesto una inversión de 112.746,56 euros, financiados íntegramente por la Diputación de Valencia a través del Plan de Inversiones 2022-23. Según el Ayuntamiento, la actuación responde a la voluntad de diversificar la práctica deportiva en el municipio y fomentar hábitos saludables en la ciudadanía.

El 'pumptrack' se ha convertido en el gran atractivo para ciclistas y patinadores, que encuentran un trazado de peraltes y saltos diseñado para aprovechar la inercia. El rocódromo, situado en la parte posterior de los frontones, dispone de un centenar de presas para la iniciación a la escalada y está acompañado por una zona de descanso con pérgola, bancos y aparcabicicletas. El parque de calistenia, por su parte, incorpora barras de flexiones, paralelas y otros elementos para el entrenamiento con el propio peso corporal.

El alcalde, Marc Oriola, ha subrayado que «La Pedrera se convierte en un espacio más moderno, dinámico y preparado para responder a las nuevas demandas deportivas. Queremos que sea un lugar de encuentro intergeneracional, donde el deporte esté al alcance de todos y todas».

El concejal de Deportes, Juan Miguel Marín, ha señalado que «estas instalaciones nos permiten atraer a nuevos públicos y enriquecer la experiencia de las familias que ya utilizan el polideportivo. La calistenia, la escalada y el 'pumptrack' aportan un aire fresco a la oferta municipal». Con la finalización de estas obras, El Puig refuerza su apuesta por la modernización de las infraestructuras públicas y la promoción de un estilo de vida activo y saludable.