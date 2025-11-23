Reunión sobre la posible gestión de un centro de día

Extras. LORIGUILLA Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56 Compartir

El Ayuntamiento de Loriguilla ha mantenido una reunión de trabajo con Borja Ottobrino, director General de Infraestructuras Sociosanitarias de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, y la jefa de Servicio de la Oficina Técnica del departamento con el objetivo de resolver todas las dudas sobre la posibilidad de ubicar un Centro de Día en la población.

«Hace años resultaba una quimera por financiación, equipamiento y modelo de gestión, pero el encaje con los nuevos decretos de la Generalitat, actualmente en exposición pública, quizá haga viable el proyecto», señalan desde el Ayuntamiento de Loriguilla. «No queríamos un centro que resultase una carga insoportable a los impuestos de todos los vecinos», inciden desde el Consistorio.

Con la información técnica actualizada, el equipo de gobierno iniciará el estudio con la máxima celeridad y rigor jurídico, «porque no queremos un centro insostenible, caro para el usuario o de difícil acceso». «Queremos que las personas de Loriguilla puedan estar en él con todas las garantías», añaden. El Ayuntamiento de Loriguilla, indican, «tiene un compromiso claro: actuar siempre pensando en lo mejor para Loriguilla».