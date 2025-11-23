Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva del domingo entrega 190.000 euros y el bote sube a 10,4 millones
Reunión celebrada la pasada semana. LP

Reunión sobre la posible gestión de un centro de día

Extras.

LORIGUILLA

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56

El Ayuntamiento de Loriguilla ha mantenido una reunión de trabajo con Borja Ottobrino, director General de Infraestructuras Sociosanitarias de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, y la jefa de Servicio de la Oficina Técnica del departamento con el objetivo de resolver todas las dudas sobre la posibilidad de ubicar un Centro de Día en la población.

«Hace años resultaba una quimera por financiación, equipamiento y modelo de gestión, pero el encaje con los nuevos decretos de la Generalitat, actualmente en exposición pública, quizá haga viable el proyecto», señalan desde el Ayuntamiento de Loriguilla. «No queríamos un centro que resultase una carga insoportable a los impuestos de todos los vecinos», inciden desde el Consistorio.

Con la información técnica actualizada, el equipo de gobierno iniciará el estudio con la máxima celeridad y rigor jurídico, «porque no queremos un centro insostenible, caro para el usuario o de difícil acceso». «Queremos que las personas de Loriguilla puedan estar en él con todas las garantías», añaden. El Ayuntamiento de Loriguilla, indican, «tiene un compromiso claro: actuar siempre pensando en lo mejor para Loriguilla».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  2. 2 La Policía interroga al especialista que anestesió a la niña fallecida en Alzira
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  5. 5

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»
  6. 6

    Casi 800.000 valencianos están en riesgo de bajar de estatus social
  7. 7

    Jesús Carbonell, concejal de Movilidad de Valencia: «No habrá Zona de Bajas Emisiones porque los partidos no han querido»
  8. 8

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  9. 9 Urbanizar el Saler, un sueño convertido en pesadilla
  10. 10

    Los pilares asoman por el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Reunión sobre la posible gestión de un centro de día

Reunión sobre la posible gestión de un centro de día