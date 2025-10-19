Refuerzo a la seguridad en las áreas industriales

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Compartir

El Ayuntamiento de Moncada pondrá en marcha a partir de este otoño un plan integral para la modernización de sus polígonos industriales, con una inversión cercana al millón de euros que se financiará con aportaciones del propio consistorio y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Las actuaciones previstas se desplegarán en los polígonos Moncada I, II y III con el objetivo de mejorar la seguridad, reforzar la infraestructura básica y aumentar la resiliencia de estos espacios productivos.

Entre las principales intervenciones destaca la instalación de sistemas de videovigilancia mediante cámaras IP de alta resolución, enlazadas con el centro de control de la Policía Local. Este sistema permitirá una monitorización continua en tiempo real, lo que redundará en una mayor prevención de actos delictivos y una capacidad de respuesta más ágil ante cualquier incidencia. Las cámaras se colocarán en puntos estratégicos aprovechando las infraestructuras ya existentes.

Otro eje clave será la implantación de redes de hidrantes conectadas a la red de abastecimiento de agua municipal, lo que permitirá mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta ante incendios en estos espacios productivos. Esta actuación se ajusta a los planes de emergencia municipales y autonómicos y cumple con las exigencias vigentes en materia de seguridad industrial, contribuyendo así a una mayor protección de bienes, personas y actividad económica.

A estas mejoras en materia de seguridad se sumarán otras actuaciones como el repintado y reordenación de plazas de aparcamiento, la adaptación de viales a vehículos industriales y la ampliación de accesos. En el polígono Moncada II está prevista también la adquisición de terrenos colindantes para optimizar la circulación y los servicios.

«Nuestras áreas industriales son un motor económico clave para Moncada. Este proyecto nos permite dotarlos de mejores condiciones para las empresas, los trabajadores y las futuras inversiones. Apostamos por un suelo industrial moderno, accesible y seguro», ha señalado la alcaldesa, Amparo Orts, quien ha destacado el valor estratégico de estas actuaciones dentro de la política municipal de desarrollo económico.

La iniciativa se enmarca en una línea de colaboración estable entre el Ayuntamiento de Moncada y el tejido empresarial de la ciudad. Este compromiso se hace patente a través del respaldo económico que el consistorio ha formalizado en 2025, con una subvención nominativa de 30.000 euros a la Asociación Empresarial de Moncada (Aemon), que se suma a la aportación de 10.000 euros correspondiente a la cuota de participación institucional en la Entidad de Gestión y Modernización (EGM) del polígono Moncada II.

El calendario de ejecución contempla el inicio de las obras en el último trimestre de 2025 y su desarrollo progresivo hasta finales de 2026. El Ayuntamiento asumirá su parte de financiación y coordinará con los agentes implicados cada fase del proyecto para minimizar molestias y optimizar resultados.