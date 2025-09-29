Refuerzo de la pintura vial en la zona comercial para mejorar la seguridad

Extras. ALFAFAR Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04 Compartir

El Ayuntamiento de Alfafar, a través del área de Mantenimiento, ha llevado a cabo en los últimos días la renovación y mejora de la pintura vial en la zona comercial del municipio, que coincide con la inminente campaña del Black Friday y la próxima campaña de Navidad. Esta actuación tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de peatones y conductores ante el incremento previsto del tránsito durante estas fechas clave para el comercio local.

La intervención consiste en el repintado y refuerzo de pasos de peatones, líneas de delimitación viaria y otras marcas viales reguladoras del tráfico en las vías principales del entorno comercial. Estas mejoras se centran en los puntos de mayor afluencia y circulación, donde se espera un notable aumento del movimiento tanto peatonal como de vehículos en los próximos días.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alfafar apuesta, como siempre, por una movilidad segura, saludable y sostenible. Junto a la reposición de la señalización horizontal, no solo mejora la visibilidad y la seguridad vial, sino que también contribuye a calmar el tráfico y facilitar los desplazamientos a pie, especialmente en zonas de alta concentración de comercios y visitantes.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora continua del espacio público y complementa otras iniciativas como las actuaciones en el resto del municipio, que sigue en marcha con intervenciones en señalética, mobiliario urbano y adecuación de entornos.

«Estos trabajos no solo responden a una necesidad funcional, sino también a nuestra implicación con la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Queremos que quienes visitan Alfafar en estas fechas lo hagan en un entorno seguro, accesible y ordenado», señala Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar.

El consistorio recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar la señalización y extremar la precaución durante los días de mayor actividad comercial, con el fin de mantener un entorno seguro y accesible para todas y todos.