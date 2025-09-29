Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo

Refuerzo de la pintura vial en la zona comercial para mejorar la seguridad

Extras.

ALFAFAR

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04

El Ayuntamiento de Alfafar, a través del área de Mantenimiento, ha llevado a cabo en los últimos días la renovación y mejora de la pintura vial en la zona comercial del municipio, que coincide con la inminente campaña del Black Friday y la próxima campaña de Navidad. Esta actuación tiene como principal objetivo garantizar la seguridad de peatones y conductores ante el incremento previsto del tránsito durante estas fechas clave para el comercio local.

La intervención consiste en el repintado y refuerzo de pasos de peatones, líneas de delimitación viaria y otras marcas viales reguladoras del tráfico en las vías principales del entorno comercial. Estas mejoras se centran en los puntos de mayor afluencia y circulación, donde se espera un notable aumento del movimiento tanto peatonal como de vehículos en los próximos días.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alfafar apuesta, como siempre, por una movilidad segura, saludable y sostenible. Junto a la reposición de la señalización horizontal, no solo mejora la visibilidad y la seguridad vial, sino que también contribuye a calmar el tráfico y facilitar los desplazamientos a pie, especialmente en zonas de alta concentración de comercios y visitantes.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia municipal de mejora continua del espacio público y complementa otras iniciativas como las actuaciones en el resto del municipio, que sigue en marcha con intervenciones en señalética, mobiliario urbano y adecuación de entornos.

«Estos trabajos no solo responden a una necesidad funcional, sino también a nuestra implicación con la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Queremos que quienes visitan Alfafar en estas fechas lo hagan en un entorno seguro, accesible y ordenado», señala Juan Ramón Adsuara, alcalde de Alfafar.

El consistorio recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar la señalización y extremar la precaución durante los días de mayor actividad comercial, con el fin de mantener un entorno seguro y accesible para todas y todos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases hoy lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Refuerzo de la pintura vial en la zona comercial para mejorar la seguridad

Refuerzo de la pintura vial en la zona comercial para mejorar la seguridad