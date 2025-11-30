Extras. ALBORAYA Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

El Ayuntamiento de Alboraya encara la recta final de la restauración paisajística del entorno de Els Peixets, situado en ambos márgenes del final del Barranco del Carraixet. De hecho, ya están visibles los merenderos formados por mesas con bancos, la nueva vegetación y los primeros aparcabicis, si bien aún quedan un par de semanas de trabajo para dar por finalizada la actuación.

El alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría; la concejala de Urbanismo, Ana Bru; y el concejal de Medio Ambiente, Cárlos Sánchez, han visitado los avances de la actuación, que ya está llegando a su finalización. Ya con varios equipamientos instalados, por delante quedan los últimos retoques a la vegetación, la instalación de la señalización y labores de mantenimiento.

Y es que una de las tareas más importantes ya ha sido finalizada: la retirada de 1.200 metros cuadrados de caña invasora y su sustitución por vegetación autóctona, un espacio por el que discurren pequeños senderos con el que se espera poder disfrutar del paisaje alborayense. La actuación se completará con un observatorio de aves en un punto estratégico y el inicio de mejoras en el cordón dunar de la playa natural.

El proyecto se incluye en el Plan Estratégico de Turismo (PET) del consistorio y tiene como objetivo la regeneración de este espacio tan importante tanto para la ciudadanía de Alboraya como para las personas que visitan el municipio. Las obras se están ejecutando con 192.000 euros de presupuesto financiados gracias a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con fondos Next Generation de la Unión Europea.