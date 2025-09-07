Reasfaltados más de 27 caminos del término municipal afectados por la dana

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27 Compartir

El Ayuntamiento de Vilamarxant realizará diferentes actuaciones de recuperación y acondicionamiento en más de 27 caminos del término municipal afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Estos trabajos, que supondrán una inversión de 558.536 euros a través del paquete de ayudas concedido por el Ministerio de Política Territorial para la reconstrucción y la recuperación de las infraestructuras y caminos rurales, se centran en la reposición de estos senderos con asfalto y hormigón.

Las labores se han centrado también, en los últimos meses, en la reparación de estos viales, que conectan diferentes zonas del término municipal de Vilamarxant. Muchos de ellos quedaron aislados como consecuencia de la caída de árboles de parcelas de monte públicos sobre terrenos con construcciones o campos agrícolas.

El alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, ha explicado que el objetivo es «garantizar la máxima seguridad de estas rutas que quedaron impracticables hace casi un año». «Trabajamos, con la máxima intensidad y celeridad posible, para garantizar el acceso del vecindario a sus viviendas, facilitar la entrada a los cultivos y permitir el paso de los vehículos de emergencia en las condiciones previas a la riada»,