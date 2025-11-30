Reafirma su compromiso con la inclusión con el programa Visibles 2025

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

El Ayuntamiento de Quart de Poblet continúa desarrollando el programa de actividades Visibles 2025, organizado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebrará el próximo 3 de diciembre. Durante todo el mes de noviembre, el municipio ha puesto en marcha diversas iniciativas culturales, educativas y participativas que reflejan su firme compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la visibilización de las personas con discapacidad.

El cartel de esta edición resume el espíritu de la campaña: poner en el centro las realidades y contribuciones de las personas con discapacidad, reforzando una mirada diversa, respetuosa e integradora. El lema 'Visibles' simboliza la voluntad municipal de seguir avanzando hacia un municipio que reconoce y valora todas las capacidades.

Actividades de noviembre

El programa comenzó el 3 de noviembre con la inauguración de la exposición 'Jo dona. Tu còmplice. Elles lluitadores', cedida por Plena Inclusión CV. Tras su paso por el Salón de Actos del Ayuntamiento, la muestra continúa actualmente expuesta en el Centro de Tipología Mixta, donde podrá visitarse hasta el 30 de noviembre. Esta exposición acerca a la ciudadanía la realidad de las mujeres con discapacidad y su papel como verdaderos agentes en la transformación social.

Además, los días 18 y 20 de noviembre tuvieron lugar las rutas teatralizadas por los lugares emblemáticos del municipio, organizadas por la Residencia y el Centro Ocupacional. La actividad permitió descubrir la historia local desde una perspectiva inclusiva y contó con la participación activa de personas usuarias de dichos servicios. Asimismo, el pasado viernes 28 de noviembre, el Pabellón Polideportivo acoge la Trobada de Pruebas Adaptadas, una jornada deportiva en la que personas con diferentes tipos de discapacidad participarán en actividades adaptadas que fomentan el deporte inclusivo y visibilizan las capacidades de cada participante.

Acto central

El programa culminará el próximo miércoles 3 de diciembre, a las 18.00 horas, con la entrega de la XXII edición de los Premios 'Vicente Gascón, Quart sin Barreras', en el Centro Cultural El Casino. Estos galardones reconocen la labor realizada por personas, colectivos y entidades que trabajan de forma destacada por cuestiones como la accesibilidad, la igualdad y la eliminación de barreras en el municipio valenciano.

Además, la Biblioteca Pública Municipal Enric Valor mantiene activo su punto permanente de libros en lectura fácil, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con el acceso universal a la cultura.

Compromiso todo el año

Quart de Poblet recuerda que la iniciativa Visibles 2025 no es únicamente un programa de actividades, sino una declaración de principios que guía las políticas municipales durante todo el año. Cuestiones clave como la accesibilidad, el apoyo a las familias, la promoción de la autonomía personal o la participación plena en la vida del municipio, entre otras, son líneas estratégicas que se impulsan de manera constante por parte del Consistorio.

Del mismo modo, destaca la importancia de continuar colaborando con asociaciones, centros educativos y entidades sociales, porque la inclusión real solo se logra desde el trabajo conjunto y la corresponsabilidad.

Con esta programación, Quart de Poblet renueva su compromiso de ser un municipio referente en inclusión, donde todas las personas sean -tal como refleja el lema de la campaña- visibles, reconocidas y valoradas en su diversidad.