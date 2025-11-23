El Puig inicia la puesta a punto de la pasarela de la V-21

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56 Comenta Compartir

El Ayuntamiento del Puig de Santa Maria ha puesto en marcha hace unos días una intervención integral para rehabilitar la pasarela ciclopeatonal que sobrevuela la autovía V-21. Esta infraestructura, vital para la conexión entre el casco urbano y el litoral del municipio, presentaba signos evidentes de deterioro debido a la agresividad del ambiente marino, lo que ha obligado al consistorio a actuar para garantizar su conservación y seguridad.

La pasarela, inaugurada en agosto de 2013 y con una longitud de más de 70 metros sobre la carretera, sufre problemas de oxidación y desgaste en su pintura protectora. Para subsanarlos, el proyecto técnico contempla un tratamiento de choque que incluye el decapado y lijado mecánico de las superficies afectadas hasta eliminar completamente el óxido y el salitre. Posteriormente, se aplicará un nuevo recubrimiento de pintura de alta durabilidad, compuesto por imprimación epoxídica y esmalte de poliuretano blanco, diseñado específicamente para resistir las inclemencias meteorológicas de la costa.

El alcalde de la localidad, Marc Oriola, ha destacado la importancia estratégica de esta obra, más allá de su componente estético. «Esta pasarela es una arteria que cose nuestro municipio, permitiendo el tránsito seguro de peatones y ciclistas hacia la playa sin tener que enfrentarse al tráfico. Tras más de diez años de servicio, era imprescindible esta intervención para blindar la estructura frente a la corrosión y asegurar que siga siendo un paso seguro para todos», ha señalado el primer edil.

Oriola ha insistido en que se trata de una medida de responsabilidad en el mantenimiento de los bienes públicos: «No podíamos dejar que el deterioro avanzara. Con estos trabajos garantizamos la vida útil de la pasarela por muchos años más».

Uno de los aspectos más sensibles de la actuación es su ubicación sobre la V-21, una de las principales vías de acceso a la ciudad de Valencia. Para evitar el caos circulatorio y minimizar las molestias a los miles de conductores que utilizan esta autovía a diario, la planificación de la obra ha sido estricta.

Según especifica el proyecto, las tareas que requieran la ocupación de la calzada o el corte de carriles se realizarán exclusivamente en horario nocturno y en días laborables. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de dos meses, periodo tras el cual la pasarela recuperará su estado óptimo tanto en los tramos que cruzan la autovía como en las rampas de acceso del lado del pueblo y de la playa