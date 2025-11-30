Proyectos contra la lacra global de la violencia machista en Bolivia y Ecuador

Extras. VALENCIA Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

Los casi 30% de los ayuntamientos de la Comunitat que forman parte del Fons Valencià per la Solidaritat están ejecutando, a través de la entidad municipalista por la solidaridad global, diferentes proyectos que contemplan actuaciones para contribuir a combatir la violencia de género en localidades de países del sur, en concreto de Bolivia y Ecuador, donde la lacra social del machismo es más extrema. En concreto, las acciones se concentran en iniciativas de cooperación internacional municipalista, tanto directa como técnica, y de educación para el desarrollo y la ciudadanía global.

En Bolivia, están activos tres proyectos de cooperación directa que influyen directa o indirectamente en la lucha contra la violencia machista. Por un lado, junto con la contraparte local boliviana Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD) se están llevando a cabo 2 proyectos. Por otro lado, con la organización boliviana Centro Juana Azurduy (CJA) se está desarrollando un proyecto de empoderamiento de las mujeres para que puedan acceder a la vida política, de visibilización de la violencia política que sufren y de trabajo para crear y hacer cumplir legislación que elimina barreras de género.

En cuanto a Ecuador, son otros tres los proyectos de cooperación con acciones de género. Por un lado, con la entidad Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer se están llevando a cabo dos proyectos. Por otro, junto al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Biblián, se creó una cooperativa para que mujeres artesanas de la paja taquilla tuvieran un marco legal y laboral y no fueron explotadas.