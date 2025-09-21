Propuestas para reforzar el servicio de vivienda y la atención social

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45 Compartir

El Ayuntamiento de Alfafar participó los pasados jueves y viernes en la segunda visita de estudio del proyecto europeo AHA Budapest, una Iniciativa Urbana Europea (EUI) liderada por el Municipio de Budapest que reunió a diferentes ciudades en torno a la vivienda asequible, la innovación digital y el apoyo comunitario. En representación del consistorio acudió la edil Fina Carreño, quien se sumó a las delegaciones de otras ciudades europeas para presentar las acciones propuestas por Alfafar en materia de vivienda y atención social, que deberán ser validadas en el marco del proyecto.

La primera propuesta consiste en la elaboración de un Diagnóstico Integral de Vivienda para Alfafar, con el objetivo de obtener una comprensión actualizada del parque de viviendas del municipio. Este estudio evaluará su estado físico, tipologías, ocupación, indicadores de asequibilidad y datos sociodemográficos vinculados al acceso a la vivienda y la vulnerabilidad. Además, identificará zonas en riesgo o infrautilizadas y propondrá líneas de actuación basadas en evidencias. El diagnóstico combinará metodologías cuantitativas y cualitativas con investigación documental, sistematización de datos, mapeo SIG, entrevistas con actores clave y grupos focales con residentes y la dimensión territorial y social de la vulnerabilidad, especialmente en barrios expuestos a riesgos climáticos.

La segunda propuesta plantea el desarrollo de un Visor Colaborativo de Vivienda, una plataforma digital de software libre concebida como herramienta interactiva para visualizar, analizar y anticipar situaciones de vulnerabilidad habitacional. El visor integrará los datos obtenidos en el diagnóstico y permitirá cruzar información estructural, socioeconómica y demográfica para ofrecer una visión dinámica del parque de vivienda y sus riesgos. Incluirá capas cartográficas, indicadores clave, alertas y funcionalidades predictivas para estimar el impacto de futuras actuaciones y generar informes automáticos para la planificación estratégica.

La tercera propuesta corresponde al diseño e implementación de un Sistema de Alerta Temprana para la Soledad No Deseada y la Vulnerabilidad Energética que afecta a personas mayores de 65 años. Este sistema combinará análisis de datos, coordinación interinstitucional y detección comunitaria para identificar y responder a situaciones de riesgo, especialmente en épocas de frío o calor extremos. Incluirá la creación de un registro local de riesgos, cuestionarios validados, análisis geoespacial y una plataforma digital para profesionales sociales y sanitarios. Además, pondrá en marcha intervenciones tanto individuales como comunitarias, con visitas domiciliarias, ayudas para suministros, creación de espacios climatizados y campañas informativas. Su funcionamiento se apoyará en una red comunitaria de alerta formada por centro de salud, farmacias, servicios de teleasistencia, asociaciones vecinales y ciudadanía, con canales de aviso directo y convenios estables con compañías suministradoras de agua y electricidad.

Por último, la cuarta propuesta plantea la reorientación del servicio municipal de asesoramiento en materia de vivienda, actualmente centrado en la atención a personas afectadas por procedimientos de desahucio. El objetivo es transformarlo en un dispositivo preventivo de intervención temprana ante situaciones de vulnerabilidad residencial, inspirándose en el modelo 'Vroegeropaf' implementado en la ciudad de Breda (Países Bajos). Este nuevo enfoque permitirá actuar antes de que las situaciones lleguen a un punto crítico, pues identifica señales de alerta y activa apoyos sociales, jurídicos y económicos adaptados a cada caso. No se trata solo de evitar desahucios, sino de ofrecer acompañamiento integral a las personas en riesgo de inestabilidad habitacional, ya sea por impago de suministros, pérdida de ingresos, deterioro de la convivencia o aislamiento social. También se prevé la puesta en marcha de campañas informativas para dar a conocer este nuevo servicio y fomentar un acceso más temprano de la ciudadanía.

Estas propuestas se han presentado en el marco de la fase de transferencia del proyecto AHA Budapest, tras los encuentros previos celebrados en Budapest (Hungría, 2024) y Breda (Países Bajos, 2025). Asimismo, Alfafar se prepara para recibir en el segundo semestre de 2026 la visita oficial del consorcio europeo, en la que podrá mostrar sus prácticas locales en materia de vivienda asequible y atención comunitaria.