Una de las actividades del programa del pasado curso. LP

El programa académico Unisocietat arranca nueva edición el 1 de octubre

Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45

El próximo 1 de octubre arranca un nuevo curso de Unisocietat en Riba-roja de Túria, un programa académico impulsado por la Universitat de València (UV) y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. La iniciativa, que se desarrolla en el municipio desde 2018, está dirigida a personas mayores de 30 años con inquietud por aprender, interés por la cultura y motivación por ampliar conocimientos.

El curso académico 2025-26 se celebrará los miércoles por la tarde, de 16 a 19.20 horas, desde el 1 de octubre hasta el 10 de junio de 2026, en el Centro Social-Sala Ascensión Chirivella, situada en la avenida de la Paz, 1. En esta edición se abordarán contenidos de Criminología, Cine y Mitología, Psicología y Neurociencia, y Geopolítica.

«Unisocietat es una gran oportunidad formativa que ofrece a las personas adultas una interesante formación multidisciplinar que les permite ampliar y completar sus conocimientos y aptitudes, facilitando su desarrollo personal, además de atractivas charlas impartidas por reconocidos profesionales en áreas de actualidad», subraya Eva Lara, concejal de Educación.

Se celebrará los miércoles por la tarde, de 16 a 19,20 horas, hasta el 10 de junio de 2026, en el Centro Social

El programa se completa con un ciclo de conferencias abiertas a toda la ciudadanía, de acceso gratuito, que tendrán lugar los jueves a las 18.30 horas. El 20 de noviembre de 2025 Albert Ferrer, del Departamento de Historia del Arte, hablará sobre 'La sexualidad en la historia del arte'. El 29 de enero de 2026, José Gamir y Lorena Cano, del Departamento de Comunicación, tratarán el tema 'Desinformación y estrategias para combatirla'. El 23 de abril de 2026, Roberto Pedrós, del Departamento de Física, ofrecerá la conferencia 'La física no es aburrida'. Finalmente, el 21 de mayo de 2026, Iván Cuello, del Departamento de Informática, abordará 'Inteligencia artificial en tu día a día. Descubre su potencial'. La matrícula permanecerá abierta hasta el 26 de septiembre. El único requisito para inscribirse es ser mayor de 30 años, sin necesidad de estudios previos, y el precio del curso completo es de 205 euros. Más información e inscripciones: teléfono de información 96 277 26 45, correo electrónico unisocietat@ribarroja.es, web www.ribarroja.es y www.uv.es/societat.

La concejala de Educación, Eva Lara ha puesto en valor este programa «que ofrece la oportunidad de formarse en diferentes materias a adultos».

