Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja una lluvia de premios por toda España con 19 ganadores y más de 183.369 euros
Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona. LP

Primeras ayudas municipales de la historia para el alquiler joven

Extras.

LA POBLA DE VALLBONA

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha puesto en marcha por primera vez en su historia las ayudas municipales al alquiler joven 2025, destinadas a sufragar parte del alquiler a la juventud del municipio. Las ayudas que forman parte de esta nueva iniciativa están dirigidas a personas de entre 18 y 30 años que estén empadronados más de ocho años en la Pobla de Vallbona y permitirán financiar hasta el 50% de la renta de alquiler, con una cantidad máxima de 3.000 euros anuales por persona.

En este sentido, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha explicado que «con esta iniciativa que lanzamos por primera vez en el municipio buscamos facilitar el acceso a la vivienda y ayudar a las personas jóvenes de nuestro municipio a emanciparse». «Con estas ayudas también buscamos que la gente joven de la Pobla se quede a vivir y a desarrollar su proyecto de vida en nuestro municipio y seguir creando una Pobla Viva», ha añadido.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 4 de noviembre de 2025. Todas las personas que estén interesadas en presentar la solicitud pueden consultar la información completa sobre la convocatoria, los requisitos y las bases en la página web del ayuntamiento en la dirección lapobladevallbona.es.

La iniciativa del Consistorio permitirá financiar hasta el 50% de la renta con un máximo de 3.000 euros

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  3. 3 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  4. 4

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  5. 5

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia: «Los falleros son como una familia, siempre te protegen y están contigo»
  9. 9

    Mayrén Beneyto: «Nadie que yo no quisiera me llevó al huerto»
  10. 10 Así son las mejores patatas bravas de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Primeras ayudas municipales de la historia para el alquiler joven

Primeras ayudas municipales de la historia para el alquiler joven