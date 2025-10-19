Primeras ayudas municipales de la historia para el alquiler joven

Extras. LA POBLA DE VALLBONA Domingo, 19 de octubre 2025, 23:28 Compartir

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha puesto en marcha por primera vez en su historia las ayudas municipales al alquiler joven 2025, destinadas a sufragar parte del alquiler a la juventud del municipio. Las ayudas que forman parte de esta nueva iniciativa están dirigidas a personas de entre 18 y 30 años que estén empadronados más de ocho años en la Pobla de Vallbona y permitirán financiar hasta el 50% de la renta de alquiler, con una cantidad máxima de 3.000 euros anuales por persona.

En este sentido, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha explicado que «con esta iniciativa que lanzamos por primera vez en el municipio buscamos facilitar el acceso a la vivienda y ayudar a las personas jóvenes de nuestro municipio a emanciparse». «Con estas ayudas también buscamos que la gente joven de la Pobla se quede a vivir y a desarrollar su proyecto de vida en nuestro municipio y seguir creando una Pobla Viva», ha añadido.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 4 de noviembre de 2025. Todas las personas que estén interesadas en presentar la solicitud pueden consultar la información completa sobre la convocatoria, los requisitos y las bases en la página web del ayuntamiento en la dirección lapobladevallbona.es.

