Presente por primera vez en la recepción oficial del 12 de octubre en Madrid

El Ayuntamiento de Alcàsser celebra con emoción y gratitud la participación, por primera vez en la historia del municipio en la recepción oficial ofrecida por Sus Majestades los Reyes de España con motivo del Día de la Fiesta Nacional. El acto, celebrado el pasado 12 de octubre en el Palacio Real de Madrid, reunió a autoridades del Estado, representantes institucionales, miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como a destacadas personalidades de la sociedad civil. Este año, la recepción estuvo especialmente marcada por la invitación a los alcaldes y alcaldesas de los municipios recientemente afectados por la dana, como muestra de cercanía, apoyo y solidaridad por parte de la Casa Real.

Durante la jornada, los Reyes trasladaron un mensaje directo de aliento a todas las personas que han sufrido las consecuencias de este fenómeno meteorológico extremo, con especial atención a las víctimas y a sus familias. Fue, además, una ocasión para reconocer el esfuerzo de los municipios en las tareas de respuesta y recuperación, y para poner en valor la cooperación institucional ante situaciones de emergencia.

En palabras del alcalde, Alberto Primo Llácer: «Ha sido un honor representar a Alcàsser en un acto tan significativo, no solo por lo que simboliza el 12 de octubre como Fiesta Nacional, sino también por el sentido de apoyo que hemos recibido por parte de Sus Majestades los Reyes. Esta invitación ha sido, sin duda, un gesto de empatía hacia todos los pueblos que hemos sufrido los efectos de la dana. Desde aquí, todo nuestro cariño a las familias afectadas y nuestro agradecimiento a quienes están trabajando incansablemente por la recuperación».