Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja una lluvia de premios por toda España con 19 ganadores y más de 183.369 euros
El alcalde de Alcàsser, junto a Felipe VI. LP

Presente por primera vez en la recepción oficial del 12 de octubre en Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27

El Ayuntamiento de Alcàsser celebra con emoción y gratitud la participación, por primera vez en la historia del municipio en la recepción oficial ofrecida por Sus Majestades los Reyes de España con motivo del Día de la Fiesta Nacional. El acto, celebrado el pasado 12 de octubre en el Palacio Real de Madrid, reunió a autoridades del Estado, representantes institucionales, miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como a destacadas personalidades de la sociedad civil. Este año, la recepción estuvo especialmente marcada por la invitación a los alcaldes y alcaldesas de los municipios recientemente afectados por la dana, como muestra de cercanía, apoyo y solidaridad por parte de la Casa Real.

Durante la jornada, los Reyes trasladaron un mensaje directo de aliento a todas las personas que han sufrido las consecuencias de este fenómeno meteorológico extremo, con especial atención a las víctimas y a sus familias. Fue, además, una ocasión para reconocer el esfuerzo de los municipios en las tareas de respuesta y recuperación, y para poner en valor la cooperación institucional ante situaciones de emergencia.

En palabras del alcalde, Alberto Primo Llácer: «Ha sido un honor representar a Alcàsser en un acto tan significativo, no solo por lo que simboliza el 12 de octubre como Fiesta Nacional, sino también por el sentido de apoyo que hemos recibido por parte de Sus Majestades los Reyes. Esta invitación ha sido, sin duda, un gesto de empatía hacia todos los pueblos que hemos sufrido los efectos de la dana. Desde aquí, todo nuestro cariño a las familias afectadas y nuestro agradecimiento a quienes están trabajando incansablemente por la recuperación».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  3. 3 «No aprendemos de la historia por pura ignorancia»
  4. 4

    La vida de los investigados un año después de la dana: Pradas, abogada y profesora; Argüeso comisario de la Policía
  5. 5

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  6. 6

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    Marta Mercader, fallera mayor infantil de Valencia: «Los falleros son como una familia, siempre te protegen y están contigo»
  9. 9

    Mayrén Beneyto: «Nadie que yo no quisiera me llevó al huerto»
  10. 10 Así son las mejores patatas bravas de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Presente por primera vez en la recepción oficial del 12 de octubre en Madrid

Presente por primera vez en la recepción oficial del 12 de octubre en Madrid