Todo preparado para las fiestas

La Pobla de Vallbona está a punto de dar el pistoletazo de salida a sus esperadas fiestas patronales en honor de la Virgen del Rosario, con un completo programa de actividades culturales, religiosas y festivas para todas las edades. Del 3 al 8 de octubre las calles del municipio se vestirán de gala para vivir la festividad en honor a su patrona con procesiones, romerías, orquestas y espectáculos pirotécnicos, organizados por la Clavaría Mare de Déu del Rosari 1.ª Caseta y la colaboración del Ayuntamiento.

La programación arrancará el viernes 3 de octubre con un pasacalle desde las escuelas parroquiales hasta el Mercat Municipal, donde habrá diferentes actividades, hinchables y talleres para todos los públicos, así como una merienda solidaria a beneficio de la asociación ASDIP. Por la noche, en el Parque Municipal, se celebrará la Noche del Remember con José Ramón Buitrón y Cristina Ferrer.

El sábado 4 se realizará la 'dansà' tradicional con los grupos de danzas locales y albaes en la recogida de los festeros y festeras. A continuación, desde el balcón del ayuntamiento, se realizará el pregón que dará inicio oficial a las fiestas, para luego disfrutar del concierto de la Orquesta Twister. El domingo 5 de octubre llegará uno de los momentos más esperados con la tradicional Romería hacia la ermita Mas de Tous y la posterior procesión con una 'passejà' de cohetes coordinada por la Asociación Amics Del Coet.

El lunes 6 de octubre, festividad en honor de la Santíssima Trinitat, incluirá pasacalles, misa mayor, mascletà a cargo de la pirotecnia Gironina, procesión solemne y una mascletà nocturna a cargo de la pirotecnia Gironina, Además, tendrá lugar el acto de traslado de la imagen de la patrona des de la iglesía hasta la casa del Clavario Mayor.

El martes 7 de octubre, en honor de la Mare de Déu del Rosari, los actos comenzarán con la 'despertà' y el Sant Rosari, seguidos de la misa mayor con ofrenda de flores por parte de las reinas de la fiestas. Por la tarde, se celebrará la tradicional procesión por el itinerario de costumbre y una mascletà nocturna coordinada por el pirotécnico Chiquitín de Pirotecnia del Mediterráneo. Las fiestas concluirán el miércoles 8 de octubre con una misa en sufragio de los difuntos de la clavaria y un concierto tributo a La Oreja de Van Gogh a cargo del grupo La Otra Oreja, y la sesión del DJ Javi Castillo.

El alcalde de la Pobla, Abel Martí, ha indicado que «llegan días importantes para nuestro pueblo: las fiestas en honor de nuestra Patrona, la Mare de Déu del Rosari. Unos días para compartir y poner en valor nuestra tradición e identidad como pueblo y que hacen una Pobla Viva». «Quiero agradecer a la Primera Caseta de la Clavaría del Rosario y a las festeras y festeros de la Virgen del Rosario el gran esfuerzo y dedicación de este año para hacer unas fiestas a la altura de nuestro municipio» , ha añadido. Igualmente, el concejal de Fallas y Fiestas Patronales, Jaime Ruix, ha destacado el trabajo de la Clavaría a lo largo del año y la colaboración del Ayuntamiento para organizar una gran semana festiva en La Pobla: «Estamos muy ilusionados para disfrutar junto a todos los vecinos de los días grandes en honor a nuestra patrona, con música, fiesta y los actos religiosos que forman parte de nuestra tradición».