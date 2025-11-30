Premio a la sostenibilidad de las iniciativas locales en los VII Premios EcoRiba

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:10 Compartir

El Castell de Riba-roja de Túria acogió la VII edición de los Premios EcoRiba tras un año de inactividad por la Dana. Con este acto, el consistorio ha querido reconocer a las entidades, colectivos y personas físicas que ponen la sostenibilidad en el foco de sus propuestas e iniciativas. En esta nueva edición, las propuestas ganadoras guardan relación con uno de las peores catástrofes naturales vividas en España, la riada del 29 de octubre de 2024.

Se premiaron aquellos proyectos medioambientales promovidos desde varios sectores de la población, a través de iniciativas relacionadas con el ámbito educativo, mediante programas escolares o trabajos que contribuyen a aumentar la concienciación sobre el medio ambiente y la regeneración del paisaje; el urbano, a través de proyectos de desarrollo urbano dentro del municipio que ponen en valor el paisaje; el social, con propuestas con una clara vocación social y defensa o protección del medio ambiente y el de comunicación, mediante el reconocimiento de proyectos en materia de difusión medioambiental. Los premios, con dotación económica, han sido deliberados por un jurado especialista del ámbito científico y universitario formado por Ana Camarasa, Catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, Irene Lacruz, Profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universitat de València, y Esther Alba, vicerrectora Cultura y Sociedad, profesora titular del departamento de Historia del Arte de la Universitat de València. En la categoría de paisaje el proyecto ganador fue 'Radical' del diseñador Raúl Ros, quien ha utilizado el rizoma de la canya del río Túria en el diseño de una colección de joyas de autor, fruto del trabajo de investigación del Trabajo de Fin de Grado. En la categoría de Educación, fue reconocido con el primer premio el proyecto Xerrada Colonia Diamant del Centre d' Estudis Locals, CEL y se otorgaron dos premios ex aequo; al IES El Quint, con el trabajo 'Qué ocurrió después de la Dana', en el marco del proyecto de aprendizaje 'Aprenem pluja' y al Colegio Asunción de Nuestra Señora, por su proyecto 'Hydrosense', 'actuación integral ante la dana con apoyo de tecnología e IA en la zona del Camí de les Ànimes y tramo del río Turia adyacente'.

En la categoría de Comunicación, el galardón fue para el diario Infoturia, un medio de comunicación digital que lleva 17 años informando con cercanía y veracidad sobre los municipios del Camp de Túria, desde un prisma de rigurosidad e independencia, al servicio de los pueblos. Desde la creación de la Asociación de Municipios Vinculados al Parque Natural del Túria en mayo de 2016, ha dado voz a las reivindicaciones y demandas de esta entidad y cobertura a las acciones organizadas a lo largo de estos años.

Por último, el alcalde de Riba-roja, Robert Raga hizo entrega del Premio EcoRiba Honorífico, un reconocimiento especial que quiere premiar la labor desinteresada de colectivos o personas físicas que promueven iniciativas que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Este año, la entidad local premiada fue la Asociación de Cáncer de Riba-roja de Túria con su proyecto de 'Rutas Saludables', por promover una vida saludable, con acciones que combinan el deporte y la salud con la naturaleza, disfrutando de la belleza de nuestro entorno. Raga ha subrayado la implicación y esfuerzo de todos los premiados en su contribución y compromiso con el medio ambiente, «es una labor de todas y todos el crear una conciencia ecológica, adoptando un estilo de vida y prácticas sostenibles en todos los ámbitos, educativo, social, paisajístico y de la comunicación».