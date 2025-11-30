Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Ayuntamiento de Massanassa, en los Premios Celia Amorós. LP

Premio Celia Amorós por el compromiso contra la violencia de género

MASSANASSA

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11

El Ayuntamiento de Massanassa ha sido distinguido con el Premio Celia Amorós, otorgado por la Diputación de Valencia, en la categoría dedicada a municipios de más de 5.000 habitantes. Este reconocimiento pone en valor el trabajo constante que la localidad ha desarrollado en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia de género durante los últimos años. Desde el Área de Igualdad de la Diputación se ha subrayado que Massanassa «ha convertido la igualdad y la protección de las mujeres en una política transversal y sostenida en el tiempo», destacando la consolidación de servicios especializados, campañas de sensibilización y un acompañamiento psicológico que el consistorio financia con recursos propios.

El premio supone un respaldo institucional que reconoce la línea de trabajo del municipio, marcada por la prevención, la educación en valores, la coordinación profesional y la apuesta por programas que refuerzan la seguridad, autonomía y bienestar de las mujeres. El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha celebrado la noticia señalando que este reconocimiento es fruto del esfuerzo colectivo de todo un pueblo que ha entendido que la igualdad no es un eslogan, sino un compromiso diario. «Nos anima a seguir trabajando para construir una Massanassa más segura, justa y respetuosa para todas las mujeres», afirma Comes. El galardón se enmarca en la convocatoria anual de la Diputación de Valencia, que distingue proyectos, entidades y municipios comprometidos con la erradicación de las violencias machistas y la promoción de políticas públicas efectivas para la igualdad real.

