La Policía Local inicia la formación para crear su primera Unidad de Drones

La Pobla de Vallbona sigue dando pasos firmes para crear la primera Unidad de Drones del municipio, un avance que le situará como una localidad pionera en la implantación de esta herramienta en el ámbito de la seguridad local. De hecho, esta misma semana la plantilla de la Policía Local ha comenzado las primeras clases de formación y prácticas en el uso de drones.

La creación de esta unidad supone un avance decisivo en la modernización de la seguridad local y permitirá mejorar la vigilancia en zonas de difícil acceso, reforzar la seguridad en eventos multitudinarios, el seguimiento del tráfico, controlar incendios forestales o perseguir el abandono de trastos y objetos voluminosos en solares y parcelas del municipio.

El proyecto cuenta con una inversión de 55.000 euros, que incluye tanto la adquisición de equipos de última generación, el estudio de vuelo del municipio, la gestión documental, así como la formación especializada de los agentes que formarán parte de esta nueva unidad.

En este sentido, el alcalde de la Pobla, Abel Martí, ha indicado que «esta herramienta que ponemos a disposición de los agentes permitirá dar más seguridad a nuestros vecinos y vecinas» y «conseguir una patrulla más, ya que esta unidad estará conformada por doce agentes que cubrirán todos los turnos para que este nuevo recurso esté siempre a disposición de cualquier emergencia».

«Después de incorporar la unidad canina y el furgón de atestados, estamos trabajando para tener a punto lo más pronto posible esta unidad de drones, un recurso ágil y eficaz que reforzará el trabajo diario de los agentes y optimizará los tiempos de respuesta ante emergencias y con el que seguimos dando pasos para tener una Pobla segura», ha afirmado Martí.