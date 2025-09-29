La Policía Local detiene a un vecino reincidente por fraude en el suministro eléctrico

Extras. VILAMARXANT Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04 Compartir

En los últimos días, la Policía Local de Vilamarxant ha llevado a cabo la detención de un vecino del municipio por las infracciones de desobediencia grave a un agente de la autoridad y fraude en el suministro eléctrico. Esta persona había conectado hasta en siete ocasiones los suministros de su vivienda al sistema eléctrico municipal, así como a las farolas situadas en la zona peatonal. El concejal de Seguridad y Emergencias, Ciro Ferrer, ha explicado que «este comportamiento ilícito estaba poniendo en peligro la seguridad y el bienestar del vecindario, incrementando el riesgo de incendios por cortocircuitos al tratarse de enganches realizados a la intemperie». «No se pueden tolerar este tipo de conexiones precarias que no cuentan con ningún tipo de seguridad ni aislamiento», ha indicado el edil.

Además, la Policía Local de Vilamarxant continúa en constante colaboración con el equipo de operarios de la empresa de suministro eléctrico. La semana pasada realizaron un total de doce desenganches en hasta cuatro zonas diferentes de la localidad. De esta manera, y como parte de las constantes labores en la lucha contra la ocupación impulsadas por el Ayuntamiento de Vilamarxant, también se realizó el tapiado de una vivienda para ahuyentar con el objetivo de disuadir posibles accesos ilegales a casas que se encuentran vacías.