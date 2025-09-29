Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un único afortunado gana 161.617,48 euros con el Gordo de la Primitiva de este domingo

La Policía Local detiene a un vecino reincidente por fraude en el suministro eléctrico

Extras.

VILAMARXANT

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:04

En los últimos días, la Policía Local de Vilamarxant ha llevado a cabo la detención de un vecino del municipio por las infracciones de desobediencia grave a un agente de la autoridad y fraude en el suministro eléctrico. Esta persona había conectado hasta en siete ocasiones los suministros de su vivienda al sistema eléctrico municipal, así como a las farolas situadas en la zona peatonal. El concejal de Seguridad y Emergencias, Ciro Ferrer, ha explicado que «este comportamiento ilícito estaba poniendo en peligro la seguridad y el bienestar del vecindario, incrementando el riesgo de incendios por cortocircuitos al tratarse de enganches realizados a la intemperie». «No se pueden tolerar este tipo de conexiones precarias que no cuentan con ningún tipo de seguridad ni aislamiento», ha indicado el edil.

Además, la Policía Local de Vilamarxant continúa en constante colaboración con el equipo de operarios de la empresa de suministro eléctrico. La semana pasada realizaron un total de doce desenganches en hasta cuatro zonas diferentes de la localidad. De esta manera, y como parte de las constantes labores en la lucha contra la ocupación impulsadas por el Ayuntamiento de Vilamarxant, también se realizó el tapiado de una vivienda para ahuyentar con el objetivo de disuadir posibles accesos ilegales a casas que se encuentran vacías.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valencia suspende las clases este lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  2. 2 Aemet activa el aviso rojo en Valencia y Castellón y alerta de posibles «inundaciones» en las próximas horas
  3. 3 Los municipios que suspenden las clases este lunes por la alerta roja por lluvias en Valencia
  4. 4 Algunos trabajadores podrán pedir un permiso retribuido por las lluvias torrenciales previstas en Valencia
  5. 5 Estos son los municipios valencianos donde más ha llovido este domingo: hasta 87 l/m2
  6. 6 Emergencias envía un aviso a los móviles más de 12 horas antes de la alerta roja por lluvias
  7. 7 Vecinos de la zona dana aparcan sus coches en puentes para ponerlos a salvo de las lluvias
  8. 8 Valencia suspende las clases mañana lunes en toda la ciudad por la alerta roja por lluvias
  9. 9 Todas las universidades de Valencia suspenden las clases ante la alerta roja
  10. 10

    Mayrén Beneyto: «Mucha gente me para por la calle para pedirme fotos. Debo estar en todas las neveras de Valencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Local detiene a un vecino reincidente por fraude en el suministro eléctrico

La Policía Local detiene a un vecino reincidente por fraude en el suministro eléctrico