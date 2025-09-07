La plaza del Ayuntamiento acoge el espectáculo 'Sublunar' el domingo 21

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:27 Compartir

La ciudadanía de Burjassot tiene la oportunidad de volver a disfrutar del mejor teatro familiar, al aire libre, el próximo domingo 21 de septiembre, penúltimo día del verano 2025. La plaza del Ayuntamiento se convertirá en un perfecto escenario para que aterrice 'Sublunar', una propuesta de la compañía Bot Project que invita a soñar, reír y sorprenderse en un viaje visual que no precisa de palabras. La cita será a las 12 horas, con entrada gratuita y abierta a todos los públicos.

Con un lenguaje escénico basado en el movimiento, la expresividad corporal y la interacción con grandes elementos hinchables, 'Sublunar' transporta a pequeños y a mayores a un universo poético donde todo es posible. Al tratarse de un espectáculo sin texto, está pensado para que cualquier espectador o espectadora, independientemente de su edad o idioma, pueda disfrutarlo plenamente.

Esta cita con la escena forma parte de la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la concejalía de Cultura, que dirige Javier Naharros, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), el SARC de la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).

Una nueva oportunidad, la primera después de vacaciones, para vivir en familia la magia del teatro en la calle, en pleno corazón de Burjassot.