Un plan de vigilancia y prevención reforzará la seguridad ciudadana

MISLATA Domingo, 21 de septiembre 2025, 23:45

Con el inicio del nuevo curso, Policía Local y Ayuntamiento de Mislata han activado un Plan de Seguridad y Prevención que contempla medidas específicas de prevención, vigilancia y respuesta en distintos ámbitos. La medida más innovadora es un plan de revisión de fincas y viviendas. Así, se supervisarán más de 1.700 patios del municipio, que abarcan unas 20.000 viviendas, con un esfuerzo diario de agentes en turnos de mañana y tarde durante un mes. Este operativo incluirá la observación de medidas de seguridad, conversaciones con vecinos y administradores, y visitas a comercios para reforzar la seguridad ciudadana. En este sentido, el Ayuntamiento ha tenido acceso a los datos de criminalidad facilitados por la Policía Nacional en los que solo se produce un incremento de 8 casos de accesos a viviendas en comparación al 2024. Asimismo, estos hechos se han producido en otras poblaciones con un mayor número de casos.

Además, se refuerza la Policía Local con 14 nuevos agentes antes de final de año, el aumento más importante de su historia, que supone un aumento del 20% en personal. También se activarán nuevos sistemas de vigilancia con la instalación de 160 cámaras de seguridad en calles, plazas, entradas y salidas de la ciudad, algunas de ellas ya instaladas, así como 15 altavoces de superficie para comunicación inmediata en situaciones de emergencia.

Se van a iniciar campañas de concienciación y prevención: charlas informativas en espacios de personas mayores, asociaciones de vecinos y en institutos, además de buzoneo de materiales informativos en viviendas. Estas acciones se repetirán de cara a la temporada estival. También se ha acordado reforzar la comunicación institucional y la presencia de los cuerpos de seguridad en redes sociales, aumentando la visibilidad de su labor diaria y mejorando la percepción de seguridad en la población.

El alcalde Carlos F. Bielsa ha subrayado la importancia de este plan «para seguir garantizando una ciudad segura, donde se priorice la convivencia y el respeto entre nuestros vecinos y vecinas».

Con este Plan de Seguridad y Prevención, Mislata refuerza su compromiso con la protección, la prevención y la convivencia ciudadana, consolidándose como un municipio seguro y referente en la colaboración entre administraciones, con mayor visibilidad y presencia de todos los cuerpos de seguridad.