Petición a la Generalitat para que renueve el II Pacto contra la Violencia de Género

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria aprobó recientemente una moción conjunta del PSPV, Compromís y Esquerra Unida Podem en la que insta a la Generalitat a la renovación del II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, manteniendo y reforzando las medidas de protección de las víctimas. La propuesta salió adelante con los votos de las tres formaciones políticas mientras que el Partido Popular y Vox votaron en contra de la misma.

La moción refrendada propone un aumento de la dotación presupuestaria en materia de igualdad para mejorar los recursos de atención psicológica, habitacional, laboral y formativa para las mujeres víctimas. Se solicita, además, un Plan Integral contra las Violencias Sexuales, con medidas de prevención, atención a víctimas y cooperación con entidades feministas y fuerzas de seguridad.

El texto propone al Consell el establecimiento de un Centre Dona 24 hores en Riba-roja de Túria con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios de las mujeres víctimas de violencia machista y mejorar la atención y la proximidad de los recursos a toda la comarca de Camp de Túria, reforzando así la red pública de atención integral a las mujeres.

Las tres formaciones políticas reclaman del Gobierno del Estado la renovación y la continuidad del Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado en el año 2017, con la finalidad de eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y defender sus derechos y libertades fundamentales. Además, se solicita que los resultados de la evaluación técnica del sistema Cometa sean compartidos con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para favorecer, de esta forma, la coordinación institucional y la mejora de los protocolos locales de seguimiento y de protección.

La celebración mañana martes del 25 de noviembre, en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres es otro de los puntos clave en la propuesta refrendada por el pleno de Riba-roja de Túria, que debe servir «para la reflexión por parte de toda la sociedad, pero, también, para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales y para continuar luchando contra este problema social». Bajo el lema 'María ya no tiene miedo', el consistorio celebrará mañana el acto central a las 10 horas, en la Plaza del Ayuntamiento donde se leerá el manifiesto institucional y actuará la cantante Paloma Grueso, acompañada del alumnado del Conservatorio Profesional Municipal de Danza.

La moción de las tres formaciones políticas con representación en el pleno de Riba-roja de Túria manifiestan que la violencia «tiene su origen y núcleo en la pervivencia de un sistema social patriarcal, arraigado en todas las estructuras de la sociedad; un sistema que, pese a reconocer formalmente la igualdad de las leyes, continúa sin asumirla como un derecho real de las mujeres». Y, añade el texto que en la práctica «mantiene los roles y las responsabilidades diferenciadas, resta credibilidad y autoridad a las mujeres, las cosifica y consolida pautas culturales que reproducen estereotipos».

El PSPV, Compromís y Esquerra Unida Podem de Riba-roja de Túria recuerdan que la memoria de la Fiscalía del año 2024 certifica que la Comunitat Valenciana «es la región con más feminicidios producidos, con un total de siete, sólo por detrás de Catalunya con trece y Andalucía con otros once; en cuanto a las denuncias, se registraron un total de 27.708 en el año 2024». En cuanto a las violencias sexuales hacia las mujeres, se produjeron 14 denuncias diarias denunciadas.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha insistido en la necesidad de «continuar alertando de la existencia de esta lacra social que afecta a tantas mujeres cada año, hay que seguir luchando por erradicar esa violencia con una mayor concienciación y con la aplicación de las leyes, de forma que desaparezca de la sociedad para siempre».