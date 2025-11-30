Paiporta Avanza las obras En Villa Amparo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Paiporta continúa trabajando en las obras de rehabilitación de Villa Amparo con el objetivo de mejorar los espacios y servicios sociales municipales y a su vez, fomentar una vida saludable, la convivencia intergeneracional entre vecinos y un mayor cuidado de las personas mayores.

La intervención arquitectónica de este complejo de inicios del siglo XX que comenzaron en abril de 2025, siguen avanzando a buen ritmo, en cumplimiento con los plazos y fases fijados en el procedimiento de intervención. Así lo asegura el concejal de Reconstrucción, Movilidad Urbana, Transición Ecológica y Agenda 2030, Alejandro Sánchez, que ha visitado recientemente el complejo para comprobar el estado de las obras y la adaptación de los espacios a su nuevo uso. «Este proyecto responde a las políticas de apoyo a los servicios públicos que hemos impulsado en el Ayuntamiento de Paiporta, donde el bienestar social y de cooperación son dos pilares fundamentales en la reconstrucción del municipio y en la accesibilidad y seguridad de nuestros mayores», ha destacado Sánchez, quien ha asegurado que la colaboración con la concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública ha sido clave para que los trabajos de rehabilitación «avancen según los plazos previstos y además, la adaptación de las salas y espacios interiores se están ejecutando a buen paso para que el centro esté totalmente listo en la primavera de 2026».

Para la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, M.ª Jesús López «este centro de día refleja una de las prioridades de este ayuntamiento, que es poner a las personas mayores y a nuestros vecinos en el centro de las acciones de gobierno para garantizar, con los recursos y medios municipales, una vida más digna y saludable y para asegurar su autonomía y plenitud».

El proyecto de rehabilitación de Villa Amparo ha contado con un presupuesto de 2,1 millones de euros asociados al denominado Plan Convivint de infraestructuras de servicios sociales, y contará con una extensión de 1.034 metros cuadrados y dos plantas. En ellos se albergarán alrededor de 60 plazas de atención a los mayores, que aún deben ser equipadas por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

En la planta inferior se ubicará el acceso principal, el vestíbulo, un comedor y otras salas mientras que en la planta superior se situará la terraza, una sala de rehabilitación, una sala sensorial y otra exterior.