Mislata homenajea a sus comerciantes en la Gala del Comercio Local

El Ayuntamiento de Mislata ha organizado por tercer año, a través de la concejalía de Comercio y Empresa, la Gala del Comercio Local de Mislata, un encuentro pensado para rendir homenaje a los comercios de proximidad del municipio. Esta tercera edición de la gala, celebrada en el Centro de Actividades Sénior Maestro Palau, rindió homenaje a algunos de los establecimientos, empresas y pequeños comercios más longevos y emblemáticos de la ciudad y contó con la presencia del alcalde, Carlos F. Bielsa, el concejal de Comercio y Empresa, Antonio Pérez Ribero, y el resto de la Corporación Municipal. Así como también representantes de la asociación de Comercios y Empresas de Mislata (CEM) y tejido asociativo en general, que quisieron arropar a las personas homenajeadas.

Bielsa quiso reconocer la labor de todo el tejido comercial y su importancia en la ciudad, y poner en valor la trayectoria de los comercios y empresas galardonados. «Gracias a ese paso tan valiente que disteis hace décadas, miles de familias salieron adelante, se crearon empleos, se generaron servicios esenciales, y con ello también mejoró, año tras año, nuestra calidad de vida y nuestras expectativas como ciudad». Y se comprometió en seguir impulsando esta Gala del Comercio porque «pone en valor la historia de nuestros comercios y empresas, que han creado una red importante de servicios y con su esfuerzo y trabajo siguen dando impulso a nuestros barrios».

Las empresas homenajeadas en esta tercera edición han sido muy variadas en diferentes sectores. En esta ocasión, recibieron el homenaje del consistorio: la Barbería Ángel Martínez, Kraken Informática, Charcutería Victorino Vergara, Rodríguez & Collado Joyería y Relojería, Bar Restaurante Jazmín, Kiosko Encinas, Minusval, Centro Musical Piccolo, Tintorería Sarrión, Cristalfas, Tien 21, Electricidad Poveda, Paquetería El Porche y La Piñata Multiprecio. El evento también sirvió para reforzar el proyecto 'Mislata Impulsa', la identidad corporativa del Área de Desarrollo Local que desde el año pasado agrupa y mejora todos los servicios relacionados con el empleo, la formación y el comercio local.