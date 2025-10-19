Mejora de infraestructuras y servicios para seguir generando oportunidades

Extras. CASTELLÓN Domingo, 19 de octubre 2025, 23:27 Compartir

La Diputación de Castellón fomenta la mejora de infraestructuras y servicios municipales para seguir generando oportunidades, desarrollo rural e impulso económico en el conjunto de la provincia. Con ese objetivo, la institución provincial impulsa nuevos convenios singulares con los que «reforzamos nuestro compromiso por solucionar los problemas, garantizar recursos e igualar las oportunidades en toda la provincia», ha expresado la presidenta Marta Barrachina. Y es que, como ha continuado diciendo la máxima representante de la institución provincial, «desde la Diputación de Castellón trabajamos para crear recursos útiles a nuestros pueblos y vecinos con la máxima de que vivir en cualquiera de los 135 municipios de nuestra provincia sea un oportunidad».

Así, dentro del fomento de la inversión en materia de infraestructuras y servicios municipales, la institución provincial, a través de la Junta de Gobierno, impulsa dos nuevos convenios singulares. Por un lado, el municipio de Chóvar ampliará el aulario para la construcción de un comedor escolar y aula de usos múltiples, mientras que en la localidad de Espadilla se va a fomentar la recuperación del patrimonio turístico municipal estimulando el desarrollo económico local a través del turismo rural. Por lo que hace al convenio con el Ayuntamiento de Chóvar, la Diputación de Castellón destina 150.000 euros para llevar a cabo la ampliación del aulario para la construcción de un comedor escolar y aula de usos múltiples. Se trata de un colegio rural agrupado (CRA) Sot de Ferrer- Azuébar- Chóvar. En cuanto al convenio con el Ayuntamiento de Espadilla, la actuación prevista responde al interés público de revitalizar zonas rurales despobladas, poner en valor los espacios turísticos existentes y dinamizar el tejido económico local. La institución provincial destina 30.360 euros para la adecuación de espacios turísticos municipales. Una inversión destinada, por un lado, al contrato de suministro de equipamiento para espacios turísticos municipales y, por otro lado, al contrato de obra de instalación máquinas de aire en espacios turísticos municipales. Estos dos convenios singulares aprobados la pasada semana por Junta de Gobierno, se unen a los más de tres millones de euros invertidos este ejercicio para convenios singulares «y con los que reforzamos nuestro compromiso por solucionar los problemas, garantizar recursos e igualar las oportunidades en todo el territorio», ha subrayado la presidenta Marta Barrachina.