Un mapa interactivo para consultar el avance de las obras de reconstrucción

El Ayuntamiento de Catarroja ha puesto en marcha un mapa interactivo de consulta pública dentro de la web Catarroja Avança. Esta herramienta permite a la ciudadanía seguir de forma clara, accesible y transparente el avance de todas las obras vinculadas a la Agenda Urbana de Reconstrucción.

El visor ofrece una visión global y actualizada del proceso de recuperación del municipio tras la dana, mostrando qué actuaciones se están realizando en cada lugar, la valoración económica de los daños, la subvención concedida, la fase en la que se encuentra cada obra y el acceso a sus memorias técnicas.

El mapa introduce una nueva forma de comunicar el estado de las obras: visual, intuitiva y pensada para una consulta rápida por parte del vecindario. Permite desplazarse por el plano del municipio, consultar cada intervención y filtrar la información según distintos ámbitos de actuación.

Entre otras cosas, se ofrece información actualizada sobre las intervenciones en materia de seguridad, entre ellas la instalación del nuevo sistema de megafonía por todo el municipio y el futuro Centro de Emergencias.

En el ámbito de la vía pública, cuenta con información detallada sobre el estado del alcantarillado, los contenedores de residuos y los trabajos de reurbanización. Además, se reflejan las obras en instalaciones públicas, donde se recogen las mejoras en equipamientos deportivos, las instalaciones eléctricas y alumbrado, la red de riegos y el aparcamiento de la plaza Major. El mapa también incorpora la urbanización de espacios públicos, como plazas, parques, jardines y la Villa Romana, y reúne las actuaciones en edificios públicos, incluyendo los centros educativos, los equipamientos culturales y los espacios sociosanitarios.

Para acercar esta plataforma a toda la ciudadanía, el Ayuntamiento instalará el sábado, en el marco de la Feria de Comercio, un expositor de Catarroja Avança. Aquí, un equipo técnico explicará cómo funciona el visor, qué tipo de información incluye y cómo participar en las iniciativas de participación ciudadana previstas hasta final de este año.